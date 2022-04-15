Песах-2022: що не можна робити у свято

Песах: головні традиції та заборони / Фото: Depositphotos

Сьогодні ввечері, 15 квітня, починається свято Песах , яке триватиме до наступної суботи, 23 квітня. Це одна з найголовніших подій іудаїзму, яку також називають єврейським Великоднем. Що це за свято, які у нього традиції та що категорично не можна робити, дізнайтесь у нашій статті.

Песах: значення та особливості свята

У дні Песаха євреї шанують пам'ять визволенні свого народу від багатовікового рабства і виходу своїх предків з Єгипту. Він традиційно святкується протягом семи днів в Ізраїлі, а у діаспор, які проживають за межами країни – восьми днів.

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Свято Песах: традиції

16 та 23 квітня – це перший та останній день святкування Песаха у 2022 році. Вони є вихідними, а весь тиждень вважається святковим та наполовину робочим.

Першого вечора Песаха, 15 квітня, після заходу сонця за святковим столом сходиться вся сім'я . З обов'язкових страв присутні:

гірка зелень – символ гіркоти єгипетського рабства;

– символ гіркоти єгипетського рабства; варені яйця – означають життя;

– означають життя; суміш тертих яблук, горіхів та фініків – символ глини, з якою у рабстві працювали євреї.

За вечерею люди випивають чотири келихи вина чи кошерного виноградного соку – за кількістю даних Богом обіцянок єврейському народу: " Виведу, врятую, позбавлю і візьму ". А п'ятий келих наливають для пророка Еліяу, але його не п'ють.

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Протягом усього Песаха євреї їдять традиційні прісні коржики – мацу , яку за переказами, були змушені їсти юдеї після відходу з Єгипту.

Відповідно до Тори у свято Песаха євреї здійснюють паломництво до Єрусалимського храму . На восьмий день Песаха вони відзначають остаточне звільнення і свято завершується.

Песах: що категорично не можна робити

в жодному разі не можна вживати продукти, які готуються шляхом бродіння : хліб, пиво та інший алкоголь на основі солоду;

: хліб, пиво та інший алкоголь на основі солоду; їх навіть заборонено зберігати вдома , тому перед святом євреї роблять ретельне прибирання, позбавляючись цих продуктів;

, тому перед святом євреї роблять ретельне прибирання, позбавляючись цих продуктів; у перший та останній дні свята не можна працювати ;

; категорично не можна сваритися у дні Песаха, інакше потім не вдасться помиритись.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у квітні-2022 в Україні.