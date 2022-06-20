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Петрів піст-2022: тематичні картинки та привітання

Ольга Козачок
20 червня, 08:50
Сьогодні стартував Петрів піст-2022: бажаємо терпіння, сил, витримки та здоров'я.

Петров піст: картинки, листівки, вірші та привітання / Фото: Pinterest, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 20 червня, розпочався багатоденний літній Петрів піст-2022 , який присвячений святим першоверховним апостолам Петру та Павлу.

Якщо ви і ваша сім'я вирішили цього року дотримуватися Апостольського посту , вам буде корисно дізнатися, що не можна робити і що можна їсти в цей період.

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Бажаємо вам міцного здоров'я, миру, благополуччя, віри та надії. Ми підготували для вас гарні картинки та добрі привітання з початком Петрового посту .

Милі побажання в Петрів піст у віршах

***

Піст на честь Апостолів настав,
Особливе, добре літнє свято,
Очищається і тіло, і душа,
Стороной обходять негаразди.

Я тобі бажаю без турбот
Хай Святі твій дім оберігають,
На шляху не буде перешкод,
Хай тебе Всевишній захищає.

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Привітання і картинки з початком Петрового посту / Фото: pozdrawlyai.ru

***

Сьогодні початок Петрового посту,
Я з цим тебе щиро вітаю,
Живеться нехай тобі легко і просто,
Бадьорості духу бажаю,
Хай в домі твоїм буде радість і мир,
Все буде гаразд, по честі,
І свято Апостолів – орієнтир,
Що тіло і дух твої чисті!

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Петров піст: милі картинки та привітання / Фото: pinterest

***

Суворий піст – душі підмога.
Петро і Павло, поможіть,
Ви віру в істинного Бога
У грішних всіх людей зміцніть.
У цей піст молімося,
Щоб диво нам з'явилося -
Християнам, добрим людям
Царство Бога відкрилося.

Петров піст: гарні листівки / Фото: pozdrawlyai.ru

Петров піст: вітання у прозі

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Почався Апостольський піст – слушний час подумати і усвідомити, що означає бути віруючим, бути християнином. Нехай цей піст дасть кожному з нас розуміння справжніх духовних цінностей і знання про те, що обраний шлях вірний. Бажаємо дотриматися посту до самого його закінчення.

Апостольський піст на честь Петра та Павла / Фото: pozdrawlyai.ru

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Попросимо Господа прощення за всі гріхи. Нехай святі Петро та Павло нам допоможуть. Нехай душа очиститься до великого свята – дня апостолів Петра та Павла, великої події для всіх християн, коли церква оспівуватиме твердість Петра та розум Павла.

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