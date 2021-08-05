Сьогодні свято Почаївської чудотворної ікони Божої Матері-2021

Сьогодні православні шанують Почаевскуюй ікону Божої Матері. Головним дивом цієї ікони вважається позбавлення Успенської Почаївської лаври від турецької облоги.

Почаївська чудотворна ікона Божої Матері / Фото: Wikipedia

Сьогодні, 5 серпня, вшановується одна з найважливіших для православних і католиків ікон – Почаївської Божої Матері. Ця ікона вважається вірянами чудотворною. Серед чудес – лікування від невиліковних недуг, звільнення від полону і напоумлення грішників.

Сегодня.Lifestyle розповідають, про що моляться і про що просять біля цієї чудотворної ікони Богородиці.

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Почаївська ікона Божої Матері: значення

Чудотворна ікона зберігається в Успенській Почаївській лаврі на заході України в місті Почаєві Тернопільської області.

За переказами, вона була подарована ченцям дворянкою Ганною Гойською, яка у 1559 році отримала її у дар від проїжджаючого повз Почаєва митрополита Неофіта, майбутнього патріарха Константинопольського.

30 років ікона простояла в каплиці будинку, а потім почала випускати по ночах таємниче світіння і тоді дворянка передала її до монастиря.

/ Фото: churchs.kiev.ua

Ікона написана темперою стародавнім візантійським письмом на липовій дошці і зображає Матір Божу в пояс. Правицею вона тримає немовля Ісуса, а у лівій – плат, яким прикриті ноги і спина Христа. Лівиця Ісуса лежить на плечі Богородиці, а правицею він благословляє.

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В іконографії такий тип зображення називається "Розчулення".

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На іконі є ще сім мініатюрних зображень святих.

Почаївська ікона Божої Матері: чудеса

Головним дивом Почаївської ікони Божої Матері вважається рятування Успенської Почаївської лаври від турецької облоги 20-23 липня 1675 року. Вороги оточили монастир, але після молитви над храмом раптово з'явилася Богородиця.

Татари сприйняли небесне воїнство за примару, в сум'ятті почали стріляти, але стріли поверталися назад і ранили тих, хто їх пускав. Жах охопив ворога. У панічній втечі, не розбираючи своїх, вони вбивали один одного. Захисники монастиря кинулися наздогін і захопили багатьох у полон.

У 1721-1832 роках засвідчено як мінімум 539 чудес біля ікони. Наприклад, зцілення сліпої дівчинки ганни Акімчукової.

Почаївська ікона Божої Матері: молитви

Молитва перша

Перед святою Твоєю іконою, Владичице, зцілень сподобляються ті, хто молиться, віри істинної пізнання сприймають і агарянську навалу відбивають. Тому і нам, хто до Тебе припадає, гріхів відпущення випроси, помисли благочестя серця нашого просвіти і до Сина Твого молитву вознеси за спасіння душ наших.

Молитва друга

До Богородиці старанно нині притецем грішні і смиренні, і припадемо до дивного образу Її, іже на горі Почаївській: до неї розчулено взираючи та молячись Цариці Владичиці з глибини душевні співаємо: О пречудесна Діво, Мати Господа Всевишнього, від років стародавніх обрала обитель Почаївську в місці наметі! Землю вітчизняну нашу в православ'ї та мирі утверди, і спаси всіх прийдешніх і тих, хто моляться Тобі розчуленою душею і скорботним серцем, перед Пречистим Твоїм образом зі сльозами. Не відверни рабів Твоїх тщі: Тебе бо єдину Надію маємо.

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