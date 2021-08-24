День Незалежності України-2021: привітання, вірші, картинки і листівки

День Незалежності: яскраві листівки, найкращі привітання, картинки і вірші / Фото: Depositphotos

Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають найбільше державне свято – День Незалежності України-2021. Не забудьте привітати всіх своїх найдорожчих і близьких людей – надішліть вірші і барвисті листівки.

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Ми зібрали для вас короткі привітання з Днем Незалежності України-2021: смс-повідомлення, вірші, а також цікаві листівки та ексклюзивні картинки.

Привітання з Днем Незалежності України-2021: картинки, листівки, вірші

***

Независимость – сладкое слово,

Но за нее проливается кровь.

Это праздник единства народа,

Это к Родине милой любовь!

Поздравляю тебя с этим праздником,

И желаю свободы и радости.

Жить в любимой единой стране,

Мощной, крепкой – до самой старости!

С Днем Независимости!

День Незалежності України: привітання / Фото: Pixabay

***

Разными курсами мечутся лодочки -

Гордый Титаник уходит ко дну.

Стукнем стаканами, полными водочки -

Выпьем за Родину. Все же одну.

День Незалежності України: привітання / Фото: Pixabay

***

Пожелаем Украине,

Чтоб жила она отныне,

В счастье, радости, любви,

Не мешали ей цвести!

Чтоб собрали урожай,

Испекли бы каравай,

Чтобы жили — не тужили,

Вкусно ели, сладко пили!

Чтоб свободу дали нам,

Да не с ложью пополам —

Настоящую, хмельную,

Стоит биться за такую!

Привітання з Днем Незалежності України / Фото: Pixabay

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***

Поздравляем Украину,

И желаем в именины:

Независимости больше,

В мирном мире жить подольше!

Власти грамотной и мудрой,

Демократии не скудной,

Чтоб народ не голодал,

Не скулил и не роптал!

Чтоб работы было много,

Чтобы ровные дороги,

Чтобы люди богатели,

В Украине жить хотели!

С Днем Независимости!

День Незалежності України: привітання / Фото: Pixabay

***

Не вправе нынче промолчать я:

Не зря свобода нам дана!

С Днем Независимости, братья

Да здравствует моя страна!

День Незалежності України: привітання / Фото: Pixabay

***

В День Независимости я

Стране желаю возродиться,

И чтобы каждая семья

Имела шанс к мечте стремиться,

Хочу я счастья пожелать

Всем настоящим патриотам,

И никогда не унывать,

И справиться с любой заботой!

С Днем Независимости!

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