Привітання з Водохрещем-2022: незабутні побажання у віршах та прозі

Привітання з Водохрещем: ніжні листівки, тематичні картинки, красиві вірші та проза / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні настало Водохреще-2022. Вітаємо із цим світлим та радісним святом! Бажаємо вам миру, любові, добра, процвітання, здоров'я та віри у краще.

Ми зібрали для вас найкрасивіші, ніжніші, добрі, щирі вітання з Водохрещем у прозі, віршах та яскравих листівках, які ви можете адресувати своїм близьким, а також друзям, знайомим, колегам.

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Найкращі вітання з Водохрещем своїми словами

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Вітаю зі світлим святом – Водохрещем! Бажаю миру, любові, благополуччя, достатку та душевного тепла, незважаючи на хрещенські морози. Нехай і в домі, і в серці, і в житті живе радість, а всі образи та смуток змиє свята вода. Нехай світла надія ніколи не дасть опуститися твоїм крилам, а добра віра завжди додасть сили.

Привітання з Водохрещем: картинки та побажання / Фото: pinterest

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Вітаю від щирого серця з Водохрещем! Щиро бажаю, щоби Бог завжди оберігав тебе та твоїх близьких від біди та всіляких неприємностей. Нехай у твоєму житті буде більше радісних подій. У цей чарівний день бажаю любові, добра, миру, благополуччя, чудового майбутнього, богатирського здоров'я, душевного спокою, успіхів, удачі, везіння.

З Водохрещем: листівки та привітання / Фото: pinterest

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Нехай святий день Водохреща подарує вам нові та яскраві приємні події. Нехай люди, яким ви вірите, вас ніколи не розчарують. Нехай давня дружба з роками стає лише міцнішою та ціннішою. Нехай оточуючі люблять і цінують вас за гаряче та вірне серце.

Водохреще: вітання зі святом / Фото: pinterest

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На свято Водохреща бажаю міцного здоров'я, Божої благодаті, світлих думок, радісних усмішок. Хай білим птахом спуститься на твій ганок удача, а все зле піде з твого шляху!

Світле свято: вітання з Водохрещем / Фото: pinterest

Найкрасивіші вітання з Водохрещем у віршах

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Январские морозы наступают,

Крещение Господне настает.

Тебе счастливой жизни пожелаю,

Без слез, проблем, несчастий и хлопот.



Пусть ангел твой всегда оберегает,

На перекрестке жизненных дорог.

Почаще вдохновенье посылает,

Живи счастливо, не боясь тревог.



Тепла, взаимных чувств тебе желаю,

В прекрасный праздник святости, добра.

С Крещением тебя я поздравляю,

Пусть светит в небе радости звезда.

З Водохрещем: вітальні картинки / Фото: pinterest

***

Дивный день – Крещение Господне!

Праздник очищенья и добра!

Пусть морозы сильные сегодня –

Мы полны душевного тепла!

Ледяной крещенскою водицей

С самого умоемся утра,

Чтобы чистотою насладиться,

Чтобы жизнь счастливою была!

Водохреще: душевні привітання та картинки / Фото: pinterest

***

Желаю вам в великое Крещение

Умыться чистой и святой водой,

Чтоб получить грехов всех отпущение,

Здоровье – телу, а душе – покой!



Пусть счастье будет долгим и безоблачным,

А доброта подскажет лучший путь,

Который не оставит на обочине

И в мир любви нам даст перешагнуть!

Добрі картинки та листівки з Водохрещем / Фото: pinterest / Фото: bonnycards

***

Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от вас угрозы.

И болезни стороной

Обходить вас точно будут,

В этом и сомнений нет,

Ведь воды крещенской чудо

Сбережет от всяких бед!

***

В крещенский день позволь тебе сказать,

Как ты мне дорог, горячо любим,

И хочется сегодня пожелать –

Будь Богом от любых тревог храним.

Раніше ми розповідали, що не можна робити на Водохреще.