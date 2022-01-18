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Водохреще-2022: що категорично не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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18 січня, 12:18
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На Водохреще вода вважається свяченою у всіх джерелах, а тому її не можна оскверняти.
Що категорично не можна робити на Водохреще: традиції свята 19 січня
Що категорично не можна робити на Водохреще: традиції свята 19 січня / Фото: Колаж: Сьогодні

19 січня настає велике церковне святоВодохреще . Цього дня Ісус прийшов на річку Йордан і прийняв хрещення від Іоанна Предтечі. У цей момент сталося чудесне явлення Трійці – голос Отця згори та сходження Духа Святого у вигляді голуба над Христом. А тому це свято також називається Богоявленням .

До наших днів збереглися і виконуються багато традицій та обрядів свята Водохреща. Також у цей день є і свої заборони, які не можна порушувати , щоб не викликати на себе неприємності.

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Переддень свята Водохреща розпочинається вже сьогодні, 18 січня. У православних відзначається Хрещенський святвечір , у церквах проводять молебни та святять воду безпосередньо у храмах, а також на водоймах.

Водохреще Господнє: головні заборони свята

  • У Хрещенський святвечір не можна їсти скоромну їжу – цього дня дотримуються посту. А на столі має бути 12 пісних страв.
  • Кутя має бути голодною – не можна заправляти її маслом, вершками чи смальцем .
  • У жодному разі не можна у святе свято сваритися, скандалити, лаятися, з'ясовувати стосунки.
  • На Водохреще особливо шанується вода – цього дня вона вважається святою у всіх джерелах, а тому категорично не можна прати , щоб не осквернити свячену воду.
  • Також у це велике церковне свято не можна шити, прибирати, мити, драїти та виконувати іншу домашню роботу .
  • У свято не можна бути брудними тілом та душею . Важливо здійснити обряд купання – у ополонці або вдома у ванній.
  • Цього дня не рекомендується стригтися , щоб не зістригти свою долю, і проводити інші маніпуляції з ножицями, наприклад, робити манікюр.
  • Заборонено позичати гроші , інакше до наступного року не буде достатку.
  • Не можна у свято вживати спиртні напої навіть після купання в ополонці.
  • У жодному разі на Водохреще не можна плакати . Той, хто проливає сльози, буде нещасним цілий рік.
  • Церква негативно ставиться до ворожінь . Хоча в народі дуже популярні хрещенські ворожіння – вони вважаються найбільш правдивими.

Раніше ми публікували гороскоп на Водохрещений тиждень 17-23 січня для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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