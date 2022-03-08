З 8 Березня: сердечні картинки та привітання

З 8 Березня: привітання у прозі, віршах, картинках / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні
Сьогодні 8 Березня – весняний жіночий день . Хтось здавна відзначає це свято весни, кохання та жіночності, для інших – це день солідарності жінок у боротьбі за рівні права та емансипацію.
У цей непростий для всієї нашої країни час дуже важливо не втрачати бойового духу, віру в краще, а також ділитися оптимізмом і підтримувати оточуючих, хоч би як не було важко це робити.
Тож якщо ви вирішили не відмовлятися від святкування 8 Березня – це привід якщо не для подарунків, то точно для приємних слів та привітань на адресу мам, бабусь, сестер, дочок, племінниць, коханих дівчат, подруг.
А насамперед варто привітати безстрашних та непереможних жінок військових, медиків, волонтерів – усіх тих, хто, ризикуючи життям, відстоює Україну у боротьбі з ворогом у тилу та на передовій .
Ми зібрали для вас душевні картинки й вітання з 8 Березня у прозі та віршах, які ви можете адресувати коханим, наймилішим та найріднішим жінкам – і тим, хто знаходиться поруч, і тим – хто опинився далеко від вас.
Красиві привітання з 8 Березня у віршах
***
Звенит прозрачная капель,
В лучах весны играя,
С Международным женским днем
Тебя я поздравляю!
Победы, мира и добра,
Любви и позитива –
Пусть будет жизнь твоя светла
И, как весна, красива!
***
Вам пожелаю мира я,
Пускай закончится война,
Не знают горя пусть сердца,
И будет счастье без конца,
И красота пускай цветет,
А все плохое прочь уйдет!
***
З 8 Березня вітаю!
Вам у день цей побажаю
Злагоди і миру в домі,
Щоб усі були здорові,
Щоб як квітки розквітали,
І щоб горя ви не знали!
***
Вас із жіночим днем вітаю!
Миру і злагоди бажаю,
Щастя, радості, любові,
Щоб були завжди здорові.
Горе вас щоб обминало,
В серці смутку не бувало,
Щоб лише найкращим всім
Ваш наповнювався дім!
***
Мами-українки,
Роду Берегині,
Бережи вас Боже,
Повсякчас і нині.
За добро у серці
І любов одвічну
Просимо у Бога,
Щоб жили ви вічно!
***
Все, про що мріється
В снах кольорових,
Все найдобріше
І світле усе
Вітер весняний
На крилах любові
8 Березня
Хай принесе!
Актуальні привітання з 8 Березня у прозі для коханих та рідних жінок
***
У жіноче свято хочеться побажати мирного неба над головою, перемоги над ворогами, весняного сонця, позитивних емоцій, справжнього і реального щастя вам і вашим близьким. Нехай усі негаразди обходять стороною, а кожен день стане нарешті приводом для радості.
***
Дорогі жінки! Нехай починаючи з цього дня ваші сльози проллються лише від щастя, звістки приходять лише добрі, новини будуть лише радісними, над головою вибухають лише святкові феєрверки, а від колишніх страшних днів залишиться лише грандіозна згуртованість і підтримка знайомих та зовсім незнайомих людей.
***
Нехай потішать твою душу красою ніжні пелюстки перших квітів, нехай зігріє серце ласкаве весняне сонце, нехай доля буде прихильною до твоїх рідних та близьких, і нехай жінкам ніколи більше не доведеться міняти сукні та міні-спідниці на сувору військову форму.
Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у березні 2022 року в Україні.