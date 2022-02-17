Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua

Шкідники рослин

Авто взимку

Листівки-мотиватори

Дешеві авіаквитки

Вологість в оселі

Ананас вдома
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Вихідні дні та свята у березні 2022 року в Україні

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 лютого, 13:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Свято 8 Березня 2022 року подарує українцям цілих чотири вихідних дні поспіль, але потім доведеться відпрацьовувати
Які вихідні та свята у березні 2022 року в Україні
Які вихідні та свята у березні 2022 року в Україні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Які вихідні дні та свята в Україні відзначаються у березні-2022? Як святкуватимемо 8 Березня? Коли буде Прощена неділя, якою завершиться Масляна? У які дати відзначаються День святого Патріка, День митника, День сну, День поезії? Які ще державні свята та значні дати ми відзначатимемо на початку весни? Докладніше читайте у нашій статті.

Вихідні у березні 2022 року

Зима добігає кінця, і вже рукою подати до початку весни. Одним із перших головних весняних свят ми зустрінемо Міжнародний жіночий день 8 Березня . При цьому він є єдиним у березні офіційним вихідним днем.

Реклама

У 2022 році 8 Березня випадає на вівторок. Проте український уряд рекомендував роботодавцям перенести робочий день із понеділка, 7 березня, на суботу, 12 березня .

Таким чином, Міжнародний жіночий день подарує нам цілих чотири вихідні дні поспіль: з суботи, 5-го числа, до вівторка, 8 березня .

Кількість робочих днів у березні становить 22 дні. Офіційних державних свят та вихідних днів у перший місяць весни буде 9 .

Реклама

Також не забудьте, що останньої неділі, 27 березня , відбудеться перехід на літній час.

Свята у березні-2022

Пропонуємо до вашої уваги повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят та значущих дат, що відзначаються в Україні та світі у березні 2022 року. Не забудьте привітати своїх друзів та рідних, які мають відношення до цих дат.

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету.

Реклама

3 березня – Всесвітній день письменника та Всесвітній день дикої природи.

6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою, Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення, а ще Прощена неділя.

7 березня початок Великого посту.

8 березня – Міжнародний жіночий день.

9 березня – Міжнародний день діджея, а також День народження Тараса Шевченка.

12 березня – День землевпорядника України.

13 березня – Міжнародний день планетаріїв.

14 березня – Міжнародний день числа "Пі", а також День українського добровольця.

15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів.

17 березня – День Святого Патрика.

18 березня – Міжнародний день сну.

19 березня – Міжнародний день клієнта.

20 березня День весняного рівнодення, Всесвітній день Землі, Міжнародний день щастя, День працівників ЖЕКу, а також Всесвітній день здоров'я ротової порожнини.

21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день ляльок, Міжнародний день людини із синдромом Дауна, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, а також Міжнародний день лісів.

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів та День таксиста.

23 березня – Всесвітній день метеорології.

24 березня – Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом, а також День фтизіатра.

25 березня – Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі, а також День СБУ.

26 березня – День Національної гвардії України, Година Землі.

27 березня – Міжнародний день театру та День нефролога.

Раніше ми розповідали, коли буде Великдень-2022 в Україні: дата найголовнішого церковного свята.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Doodle Сьогодні
17 лютого. Джордано Бруно. Цього дня 422 роки тому у Римі за вироком інквізиції спалили на багатті видатного мислителя епохи Відродження...
Історія дня - за хвилину
Місячний календар на тиждень
14 — 20 лютого
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у лютому
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти