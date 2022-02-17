Вихідні дні та свята у березні 2022 року в Україні

Свято 8 Березня 2022 року подарує українцям цілих чотири вихідних дні поспіль, але потім доведеться відпрацьовувати

Які вихідні та свята у березні 2022 року в Україні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Які вихідні дні та свята в Україні відзначаються у березні-2022? Як святкуватимемо 8 Березня? Коли буде Прощена неділя, якою завершиться Масляна? У які дати відзначаються День святого Патріка, День митника, День сну, День поезії? Які ще державні свята та значні дати ми відзначатимемо на початку весни? Докладніше читайте у нашій статті.

Вихідні у березні 2022 року

Зима добігає кінця, і вже рукою подати до початку весни. Одним із перших головних весняних свят ми зустрінемо Міжнародний жіночий день 8 Березня . При цьому він є єдиним у березні офіційним вихідним днем.

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У 2022 році 8 Березня випадає на вівторок. Проте український уряд рекомендував роботодавцям перенести робочий день із понеділка, 7 березня, на суботу, 12 березня .

Таким чином, Міжнародний жіночий день подарує нам цілих чотири вихідні дні поспіль: з суботи, 5-го числа, до вівторка, 8 березня .

Кількість робочих днів у березні становить 22 дні. Офіційних державних свят та вихідних днів у перший місяць весни буде 9 .

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Також не забудьте, що останньої неділі, 27 березня , відбудеться перехід на літній час.

Свята у березні-2022

Пропонуємо до вашої уваги повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят та значущих дат, що відзначаються в Україні та світі у березні 2022 року. Не забудьте привітати своїх друзів та рідних, які мають відношення до цих дат.

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету.

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3 березня – Всесвітній день письменника та Всесвітній день дикої природи.

6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою, Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення, а ще Прощена неділя.

7 березня – початок Великого посту.

8 березня – Міжнародний жіночий день.

9 березня – Міжнародний день діджея, а також День народження Тараса Шевченка.

12 березня – День землевпорядника України.

13 березня – Міжнародний день планетаріїв.

14 березня – Міжнародний день числа "Пі", а також День українського добровольця.

15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів.

17 березня – День Святого Патрика.

18 березня – Міжнародний день сну.

19 березня – Міжнародний день клієнта.

20 березня – День весняного рівнодення, Всесвітній день Землі, Міжнародний день щастя, День працівників ЖЕКу, а також Всесвітній день здоров'я ротової порожнини.

21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день ляльок, Міжнародний день людини із синдромом Дауна, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, а також Міжнародний день лісів.

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів та День таксиста.

23 березня – Всесвітній день метеорології.

24 березня – Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом, а також День фтизіатра.

25 березня – Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі, а також День СБУ.

26 березня – День Національної гвардії України, Година Землі.

27 березня – Міжнародний день театру та День нефролога.

Раніше ми розповідали, коли буде Великдень-2022 в Україні: дата найголовнішого церковного свята.