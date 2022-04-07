З Благовіщенням: тематичні картинки у святе свято

З Благовіщенням: картинки, листівки та привітання / Фото: Depositphotos, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 7 квітня, настало Благовіщення Пресвятої Богородиці. Ми бажаємо вам добрих, світлих, радісних звісток у це свято та у всі наступні дні.

А ще ми підготували для вас красиві, ніжні та барвисті картинки, вітальні листівки і побажання у день Благовіщення-2022 . Обов'язково привітайте рідних, близьких, колег, знайомих та друзів із цим весняним святом.

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Благовіщення: картинки та вітання у віршах

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Пусть Благовещенье придет

И вам здоровье принесет,

Пускай Господь благословит,

Пускай за все вознаградит.

Живите весело всегда,

Чтоб не пришла к вам в дом беда,

Чтоб скука чуждой вам была,

И радость вас найти смогла!

Благовіщення Пресвятої Богородиці: картинки та привітання / Фото: pinterest

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Весть благую принесет

Пусть на крыльях голубь белый,

От беды нас охранить

Просим Пресвятую Деву.



В Благовещение желаю

Веру в сердце укреплять,

Богородице святой

В храме свечи зажигать.



Пусть горят они, не гаснут

И, благую весть встречая,

На любовь и милость Божью

Мы всем сердцем уповаем.

З Благовіщенням: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

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С днем Благовещенья вас поздравляю,

День этот чудный пусть мир принесет.

Добрую весть получить вам желаю,

Сбросить с себя груз проблем и забот.

Пусть вам во всем небеса помогают,

Тело и дух будут здравы всегда.

Радостью светлой глаза засияют,

И не придет черный день никогда.

Зі святом Благовіщення: вітальні листівки / Фото: pinterest

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Благовещение Богородицы

Православный народ отмечает.

Сердце пусть благодатью наполнится,

В этот праздник тебе пожелаю!



И пусть новости только хорошие

Ежедневно к тебе прилетают,

И добро станет главною ношею,

Что святые тебе доверяют!

Листівки та картинки у День Благовіщення / Фото: pinterest

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С Благовещеньем вас поздравляю!

Светлой радости в жизни желаю.

Пусть сегодня к вам ангел придет

И хорошую весть принесет.



Пусть гармонией мир вас встречает,

Пусть для вас в небе солнце сияет.

И пребудет пускай вновь и вновь

С вами вера, надежда, любовь!

Привітання з Благовіщенням: яскраві картинки / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, що не можна робити у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці.