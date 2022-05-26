Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза

Рятуємо біле

Прибираємо запах поту

Як витягнути скалку

Боротьба з бур'янами

Як зберігати лимони

Віспа мавп
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Іменини у червні-2022: кого і коли вітати з днем ангела

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 травня, 19:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На початку літа найбільше іменинників буде 1, 20, 23, 26 червня.
З Днем ангела
З Днем ангела / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Хто святкує іменини у червні 2022 року? Кого і коли вітаємо з Днем ангела на початку літа? У кого намічається чергове сімейне свято, окрім традиційного дня народження?

Читайте календар іменин на червень-2022 і надсилайте добрі побажання та душевні привітання з днем ангела рідним, друзям, коханим, близьким людям, а також знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам.

Реклама

Дуже часто імена людям дають по святках – церковному календарю шанування святих мучеників . До якого дня найближча дата народження дитини, ім'я того святого й обирають. Так людина отримує свого ангела-охоронця, який оберігає його протягом усього життя.

Календар на кожен день червня-2022

1 червня – Олександр, Анастасія, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Георгій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іполит, Максим, Матвій, Михайло, Микола, Павло, Сергій.

2 червня – Олександр, Олексій, Іван, Микита, Тимофій.

Реклама

Тематичні картинки на день іменин / Фото: pinterest
Тематичні картинки на день іменин / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

3 червня – Андрій, Олена, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.

4 червня – Володимир, Данило, Захар, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Федір, Яків.

Реклама

5 червня – Афанасій, Євфросинії, Леонтій, Марія, Михайло.

6 червня – Ксенія на честь святої блаженної Ксенії Петербурзької, а також Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Федір.

7 червня – Іван на честь Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна, а також Олена, Інокентій, Федір.

З іменинами: позитивні побажання / Фото: pinterest
З іменинами: позитивні побажання / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

8 червня – Олександр, Георгій, Олена, Іван, Карп, Макар.

9 червня – Анастасія, Давид, Іван, Іона, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Федора.

10 червня – Денис, Дмитро, Олена, Захар, Ігнатій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро.

11 червня – Олександр, Андрій, Іван, Костянтин, Лука, Марія, Фаїна, Федот, Феодосія.

12 червня – Василю.

13 червня – Борис, Микола, Полікарп, Роман, Пилип, Христина.

14 червня – Іван на честь святого праведного Іоанна Кронштадського, Валеріан, Василь, Віра, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Харитон.

15 червня – Іван, Никифор.

16 червня – Опанас, Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Павло, Юліан.

17 червня – Іван, Марія, Марфа, Назар, Петро, Софія.

Найкращі вітання з іменинами / Фото: pinterest
Найкращі вітання з іменинами / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

18 червня – Ігор на честь великого князя Ігоря Чернігівського, а також Іона, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Федір.

19 червня – Георгій, Іларіон, Іона, Сусанна.

20 червня – Олександр, Олексій, Антон, Опанас, Валентин, Валерія, Веніамін, Віктор, Володимир, Григорій, Зінаїда, Іван, Ігнатій, Лев, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федот.

21 червня – Федір на честь великомученика Феодора Стратилата, а також Василь, Єфрем, Костянтин.

22 червня – Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Марія, Марфа.

23 червня – Олександр, Олексій, Антоніна, Василь, Іван, Микола, Нікон, Павло, Тимофій, Феофан.

24 червня – Єфрем, Маріє.

З днем ангела: прикольні картинки / Фото: pinterest
З днем ангела: прикольні картинки / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

25 червня – Андрій, Ганна, Арсен, Іван, Іона, Петро, Степан, Тимофій, Юліан.

26 червня – Акуліна, Олександр, Олександра, Андрій, Ганна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Пелагея, Сава, Яків.

27 червня – Олександр, Георгій, Єлисей, Йосип, Мефодій, Мстислав, Микола, Павло.

28 червня – Григорій, Єфрем, Іона, Касьян, Лазар, Михайло, Модест, Федір.

29 червня – Єфрем, Костянтин, Михайло, Мойсей, Никифор, Петро, Тихін, Феофан.

30 червня – Йосип, Кирило, Климент, Максим, Микита, Пелагея, Пилип.

Надсилайте найкращі привітання з днем народження у віршах, прозі та смс. Також ви можете адресувати красиві вітання з днем народження подруги. А ще ми зібрали для вас милі привітання чоловік у листівках.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони можуть передбачати майбутнє
Магічні знаки зодіаку
Скорпіон
Скорпіон
Водолій
Водолій
Козоріг
Козоріг
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
23 - 29 травня
Вплив на життя
Вихідні та свята у червні
Коли відпочиваємо?
Лайфхак тижня
Як швидко почистити часник
Дізнатися
Місячні дні у червні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Магнітні бурі у червні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти