Зі Старим Новим роком 2022: вітальні листівки та яскраві картинки

Яскраві листівки, позитивні картинки та добрі вітання зі Старим Новим роком / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні вночі, з 13 на 14 січня , зустрічаємо Старий Новий рік 2022. Це можливість зайве зібратися всім разом за святковим столом, щоб повторити, закріпити, відшліфувати та знову привітати з настанням Нового року, але цього разу за старим стилем.
А всі ті, хто залишився без привітань минулого разу, нехай отримає найкращі побажання та листівки від вас сьогодні, 13 січня. Ми зібрали гарні, душевні, прикольні та веселі привітання у картинках, листівках, віршах і прозі зі Старим Новим роком 2022 .
Яскраві листівки, картинки та привітання зі Старим Новим роком у віршах
***
В праздник вам желаю
Жизни без невзгод!
Пусть счастливым будет
Старый Новый год!
***
Вновь грядет к нам шумный праздник,
Ждет чудес опять народ,
Это значит, наступает
Старый добрый Новый год.
С наступающим примите
В день веселый поздравленья,
Вам желаю счастья я,
Радости, добра, везенья!
***
Всех со Старым Новым годом!
Пусть хорошая погода
В доме и в душе царит,
Пусть со снегом смех летит,
С ветром – легкая удача,
Чтобы стали мы богаче,
Чтобы в нынешнем году
Не увидеть нам беду!
***
Желаю в Старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб, как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.
Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет
Сегодня, завтра, целый год!
Вітання зі Старим Новим роком: позитивні картинки та побажання
***
Старий Новий Рік – це привід ще раз зібратися за щедрим столом із друзями та близькими. І нехай свято порадує вас чаклунством, подарунками, запахом мандарин. Нехай збудеться те, що було загадано, і додому прийдуть ті, на кого завжди чекають. Нехай шампанське іскриться, а душа ваша буде сповнена надією. Зі Старим Новим роком!
***
Вітаю зі старим Новим роком і щиро бажаю, щоб усе погане та сумне залишилося у минулому, щоб у новому році неймовірно пощастило, щоб було багато щастя та удачі, залишалася сила духу та міцне кохання всім ворогам назло.
***
Зі Старим Новим роком! Бажаю, щоб цього року все старе, що тішило, і надалі залишалося з вами, але водночас нехай прийде безліч оновлень – нові емоції, почуття, враження, нові радощі та нові перемоги. Нехай з цього моменту в подальшому вашому житті відбуваються лише щасливі події, а в домі нехай завжди звучить радісний та дзвінкий сміх.
***
Старий Новий рік – це час, коли проводжають старі події, старі думки, старий настрій та відкривають своє серце для чогось нового та майбутнього! Нехай рік буде легким, яскравим, приємним, але не пустим! Зі святом!
***
У Старий Новий рік бажаю здійснення якомога більше старих бажань. Нехай по-новому блищать щастям очі, по-новому міцніє здоров'я, з'являються нові бажання та цілі. І нехай друзі будуть по-старому відданими, вірність коханих – так само безмежна, а життя – прекрасне!
Раніше ми розповідали, що не можна робити на Старий Новий рік 13 та 14 січня.