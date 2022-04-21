Страсна п'ятниця-2022: що можна і не можна робити

Традиції Страсної п'ятниці / Фото: Pexels, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Завтра, 22 квітня, настане Страсна п'ятниця 2022 року. Це найважчий та найскорботніший день у православному календарі . Церква згадує страждання Ісуса Христа у Його останній день земного життя.

Здавна він супроводжується багатьма народними і церковними традиціями та заборонами, яких важливо дотримуватися. Як правильно поводитися, що можна, а що в жодному разі не можна робити в Страсну п'ятницю , дізнайтесь у нашій статті.

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Страсна п'ятниця: головні традиції дня

Якщо є можливість, ідіть у храм і помоліться . У церквах зранку зачитуються Дванадцять Євангелій, які розповідають про події Страсної п'ятниці.

. У церквах зранку зачитуються Дванадцять Євангелій, які розповідають про події Страсної п'ятниці. Цей день віруючі мають провести у роздумах про життя , а також про страждання та смерть Ісуса Христа.

, а також про страждання та смерть Ісуса Христа. Якщо людина витримає спрагу у Страсну п'ятницю , то жодні напої не завдадуть шкоди весь рік.

, то жодні напої не завдадуть шкоди весь рік. Якщо після п'ятничного богослужіння принести у дім дванадцять палаючих свічок і залишити їх догоряти – це принесе достаток.

і залишити їх догоряти – це принесе достаток. Годуючим матерям можна саме у Страсну п'ятницю відлучити немовля від грудей , щоб дитина зростала сильною і здоровою.

, щоб дитина зростала сильною і здоровою. Допоможіть нужденним , подайте милостиню, проявіть милосердя, займіться волонтерством. Вважається, що цього дня Христос ходить серед людей і просить про допомогу.

Що не можна робити у Страсну п'ятницю

Крім традицій та ритуалів, у Страсну п'ятницю існує багато заборон, які не можна порушувати.

У Страсну п'ятницю наказано найсуворіший пост , заборонено їсти до вечора, доки у церкві не здійснять ритуал винесення плащаниці Христа. Потім дозволено лише хліб із водою.

, заборонено їсти до вечора, доки у церкві не здійснять ритуал винесення плащаниці Христа. Потім дозволено лише хліб із водою. Категорично не можна займатися серйозною та брудною домашньою роботою : шити, прати та прибирати, працювати на ділянці, копати, садити рослини, вбивати кіл у землю та забивати цвяхи.

: шити, прати та прибирати, працювати на ділянці, копати, садити рослини, вбивати кіл у землю та забивати цвяхи. Водночас, підготовка до Великодня не заборонена, хоча й небажана . Священики не накладають заборони на приготування пасок у цей день.

. Священики не накладають заборони на приготування пасок у цей день. Не можна розважатися, веселитися, проводити урочистості та свята . Страсний тиждень, а особливо п'ятниця – це дні скорботи.

. Страсний тиждень, а особливо п'ятниця – це дні скорботи. У храмах не проводяться хрестини, весілля та вінчання .

. У Страсну п'ятницю в жодному разі не можна сваритися, лаятися, конфліктувати , бажати комусь зла.

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