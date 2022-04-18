Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Переноска для котів

Зберігаємо цибулю

Гладіолус на дачі

Stop мурахам

Захищаємо город

Сушим волосся без фена
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Страсний тиждень-2022: значення та заборони кожного дня

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 квітня, 15:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні розпочався Страсний тиждень-2022: кожен день має свої традиції та заборони.
Що не можна робити кожного дня Страсного тижня
Що не можна робити кожного дня Страсного тижня / Фото: Pixabay, Pexels, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 18 квітня, почався Страсний тиждень у 2022 році . Це завершальний тиждень Великого посту, який закінчується святкуванням світлого Воскресіння Христового 24 квітня. Чому так називається цей період, чому присвячений кожен день Страсного тижня, чим можна займатися, а що категорично не можна робити у Страсний тиждень, читайте у нашій статті.

Страсний тиждень: що означає назва

Страсний тиждень, який також називається Великим тижнем – це період, коли християни згадують про останні дні земного життя Ісуса Христа , його фізичні та духовні страждання, пережиті під час страти. Кожен день Страсного тижня має значення, а в храмах проводяться служби, присвячені різним сюжетам Євангелія.

Реклама

Страсний тиждень по днях

Кожен день Страсного тижня має значення, а в храмах проводяться служби, присвячені різним сюжетам Євангелія.

  • Великий понеділок – відомий прокляттям Ісуса безплідної смоковниці, а ще цього дня вшановується пам'ять старозавітного патріарха Йосипа, проданого братами до Єгипту.
  • Великий вівторок – Ісус викрив фарисеїв і книжників, а ще розповів учням кілька притч: про десять дів, про таланти, про данину кесаря, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і смерть.
  • Велика середа – переломний день, коли Іуда прийняв рішення зрадити свого Вчителя за 30 срібняків, а грішниця помазала Христа миром, готуючи Його до поховання.
  • Великий четвер або Чистий четвер – цього дня відбулися чотири значущі події: Таємна вечеря, Омовлення Христом ніг учням, Молитва в Гефсиманському саду та зрада Іуди.
  • Велика п'ятниця або Страсна п'ятниця – найсумніший і найважчий день для християн у церковному році. День суду, страти, розп'яття та хресної смерті Господа нашого Ісуса Христа.
  • Велика субота – цього дня відбулося поховання Ісуса Христа, перебування Його тіла в Гробі, зходження Його душі в пекло і сповіщення грішникам про перемогу над смертю, а також освячення великодньої їжі і сходження благодатного вогню.

Страсний тиждень-2022: що можна і не можна робити

На Страсному тижні віруючі готуються до світлого свята Великодня .

  • З понеділка по четвер слід приділити час прибиранню в будинку та на присадибній ділянці, фарбуванню, побілці, косметичному ремонту, приведенню до ладу одягу та предметів побуту, очищенню тіла та душі, а також відвідуванню храмів і читанню молитов.
  • Весь Страсний тиждень не можна перебувати в лінощах та ледарстві , веселитися і розважатися, влаштовувати гуляння і застілля. Важливо замислюватись про сенс життя.
  • На Страсному тижні не можна нікому відмовляти у допомозі , особливо якщо вас про неї просять. Існує повір'я, що в цей період сам Христос перебуває серед людей і звертається до них із проханням.
  • У жодному разі не можна лаятись, злитися, проявляти агресію, заздрити, обманювати, лихословити – весь негатив повертається назад із подвійною силою;
  • За церковним статутом, у Страсний тиждень піст посилюється , і від віруючих потребується особлива суворість у його дотриманні. У Страсну п'ятницю, 22 квітня, ті, хто поститься, повністю відмовляються від їжі до моменту винесення плащаниці.
  • У Страсну п'ятницю слід відмовитися від будь-якої роботи вдома, присвятивши день покаянню, молитвам, благодійності та роздумам про життя.
  • У Велику суботу можна продовжити підготовку до Великодня: пекти паски, готувати пасху, розписувати крашанки, готувати до освячення пасхальні кошики.

Раніше ми публікували календар церковних свят та постів у квітні 2022 року в Україні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Місячний календар на тиждень
18 - 24 квітня
Вплив на життя
Лайфхак тижня
Мармурові яйця на Великдень
Дізнатися
Just do it
Дачний календар на квітень
Сприятливі дні
Святкуватимете Великдень цього року?
Коли свято?
Справжні інтроверти
Самотні знаки зодіаку
Водолій
Водолій
Діва
Діва
Риби
Риби
1 /2
Хто ще?
Вихідні та свята у квітні
Коли відпочиваємо?
Сприятливі дні у квітні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Магнітні бурі в квітні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти