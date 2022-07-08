Три знаки зодіаку, які розбагатіють наступного тижня 11-17 липня

Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Наступний тиждень 11-17 липня буде доволі напруженим. Доведеться вирішувати питання з фінансами, шукати джерела заробітку та залучати додаткові кошти у бізнес. Однак є кілька удачливих знаків зодіаку , яким у цей період буде набагато легше у фінансовому сенсі.

На думку астрологів, рідко кому просто щастить із грошима . Найчастіше все-таки потрібно докладати зусиль і працювати. Але навіть у найскладніших ситуаціях можна знайти вихід.

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Згідно з бізнес-гороскопом наступного тижня, деяким знакам зодіаку в період з 11 по 17 липня пощастить трохи більше, ніж іншим.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже на початку наступного тижня у Лева сприятливо складуться всі передумови для онлайн-заробітку . Для цього навіть не доведеться нікуди їздити. Чекайте на новину звідкись здалеку. Хоч вона і може здатися вам абсурдною, не відмовляйтеся від цього варіанту одразу. Можливо, саме отримана інформація стане джерелом пристойного прибутку.

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Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Робочий проект або виконані завдання у Стрільців наближаються до завершення. Саме за них ви й отримаєте пристойний гонорар , що дозволить вам трохи розслабитися, взяти тайм-аут та спочивати на лаврах. Але зірки не рекомендують затримуватись надовго в такому стані. Ви ж розумієте, що згодом наздоганяти і надолужувати буде набагато складніше, ніж відпочивати.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

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У Водоліїв нарешті настає довгоочікувана смуга везіння у житті , яка, крім іншого, торкнеться і фінансової сфери. Доля допоможе подолати дрібні негаразди на роботі, і представники знаку Водолій зможуть дозволити собі витрачати гроші не лише на поточні витрати. Не забувайте робити подарунки близьким. Але головне – уникайте боргів.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.