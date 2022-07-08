Три знака зодиака, которые разбогатеют на следующей неделе 11-17 июля

Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Будущая неделя 11-17 июля будет достаточно напряженной. Придется решать вопросы с финансами, искать источники заработка и привлекать дополнительные средства в бизнес. Однако есть несколько удачливых знаков зодиака , которым в этот период будет гораздо легче в финансовом плане.

По мнению астрологов, редко кому просто везет с деньгами . Чаще всего все-таки нужно прикладывать усилия и трудиться. Но даже в самых сложных ситуациях можно найти выход.

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Согласно бизнес-гороскопу на следующую неделю, некоторым знакам зодиака в период с 11 по 17 июля повезет немного больше, чем другим.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже в начале будущей недели у Львов благоприятно сложатся все предпосылки для онлайн-заработка . Для этого даже не придется никуда ездить. Ожидайте новость откуда-то издалека. Хоть она и может показаться вам абсурдной, не отказывайтесь от этого варианта сразу. Возможно, именно полученная информация станет для вас источником приличного дохода.

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Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Рабочий проект или выполненные задачи у Стрельцов близятся к завершению. Именно за них вы и получите приличный гонорар , что позволит вам немного расслабиться, взять тайм-аут и почить на лаврах. Но звезды не рекомендуют задерживаться надолго в таком состоянии. Вы же понимаете, что впоследствии догонять и наверстывать будет гораздо сложнее, чем отдыхать.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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У Водолеев, наконец, наступает долгожданная полоса везения в жизни , которая кроме прочего коснется и финансовой сферы. Судьба поможет преодолеть мелкие неурядицы на работе, и представители знака Водолей смогут позволить себе тратить деньги не только на текущие расходы. Не забывайте делать подарки близким. Но главное – избегайте долгов.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.