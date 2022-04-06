Три знаки зодіаку, які вміють любити

Які знаки зодіаку вміють любити більше за інших / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали про найпристрасніші і сексуальні знаки зодіаку. Вони заводять, розбурхують, притягують, але ось чи вміють вони любити по-справжньому або ж просто зводять з розуму своїм іміджем?

Є в зодіакальному колі й такі знаки, які заради свого кохання самі готові на подвиги та безрозсудні вчинки. Астрологи склали гороскоп тих людей, які вміють любити по-справжньому .

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Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Здатність любити – одна з найважливіших особливостей цього знака. Тельці прагнуть зустріти кохану людину, щоб, як у казці, ділити з нею все і в горі, і в радості . Їхнє поняття любові, вірності і відданості – не порожній звук. Причому, з роками розмірене і спокійне кохання Тельця тільки міцніє, а в союзі з ним з'являються довіра та повага. Для повного щастя Тельцям важливо щовечора засипати в обіймах коханої людини.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Це тільки ззовні може здатися, що Терези перебувають у вічному пошуку кохання, постійно сумніваючись і зважуючи всі "за" та "проти". Проте, коли їх накриває справжнє почуття, не існує більш відповідального знака. Їм, як повітря, потрібна людина, яка здатна відповісти на ніжні почуття, а самі Терези натомість можуть дати колосальну підтримку партнеру . У такому союзі завжди знайдеться місце духовній близькості, але це рідкість. У розумінні Терезів, це і є справжнє кохання.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли у Стрільців настає цей фатальний момент у житті, вони вважають його дуже важливим і значущим. А людину, в яку закохуються представники цього знаку, вони просто обожнюють . І тоді їхнє життя змінюється кардинальним чином. Стрільці забувають про свої захоплення та звички, повністю переключаючи увагу на обранця, намагаючись постійно бути в його суспільстві – ніби перебуваючи у цьому всесвіті. І готові на справжні подвиги заради свого кохання.

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Раніше ми розповідали, хто три наймужніших знаки зодіаку.