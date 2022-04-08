Три знаки зодіаку, яким пощастить із фінансами наступного тижня 11-17 квітня

Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Прийдешній тиждень з 11 по 17 квітня видасться непростим для багатьох знаків зодіаку, особливо у сенсі грошей. Тим не менш, є кілька щасливчиків, які в цей період не відчуватимуть фінансових труднощів.

Як вважають астрологи, гроші можуть з'явитися різними шляхами . Головне – не опускати руки, продовжувати працювати та шукати шляхи вирішення проблем. Навіть у найскладніших ситуаціях можна знайти вихід.

Реклама

Згідно з бізнес-гороскопом на наступний тиждень, деяким знакам зодіаку в період з 11 по 17 квітня пощастить трохи більше , ніж іншим.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Овни стануть справжніми везунчиками. Фінансові неприємності начебто обходять вас стороною , і ви лише спостерігаєте, як довкола вас стають банкрутами ваші опоненти. Це не привід для зловтіхи, але ви відчуєте сильний оберіг у вас в руках. Не кидайте раніше розпочату справу – вона дасть і пристойний заробіток, і моральне задоволення від роботи.

Реклама

Козоеріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

На самому початку тижня у Козорога складуться вдалі умови для онлайн-заробітку . І для цього навіть не доведеться нікуди ходити. Вам може прийти новина звідкись здалеку. Навіть якщо, на перший погляд, вона здасться вам абсурдною, не відкидайте такий варіант відразу. Можливо, саме отримана інформація стане джерелом гідного доходу.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Несподівано багато грошей може з'явитися в руках у Водолія. Але проблема в тому, що це будуть не ваші особисті кошти . Хоча лише вам вирішувати, як ними розпорядитись. Згодом вам доведеться все віддавати, але зараз ви можете взяти у борг і вкласти їх у вигідний захід. Не прогадайте, адже, як ви розумієте, від цього залежатиме ваше благополуччя – нинішнє і майбутнє.

Раніше ми розповідали, у яких знаків зодіаку кардинально зміниться життя у квітні-2022.