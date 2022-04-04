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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Знаки зодіаку, у яких кардинально зміниться життя у квітні-2022

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4 квітня, 20:58
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Гороскоп на квітень 2022 року піднесе чимало несподіванок, але у кількох знаків життя круто зміниться.
Знаки зодіаку, у яких кардинально зміниться життя
Знаки зодіаку, у яких кардинально зміниться життя / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Все тече, все змінюється, життя не стоїть на місці , і це зрозуміло. Одних людей зміни майже не торкнуться, їхнє життя продовжиться в тому ж руслі та напрямку, інших же підстерігають значні зміни у багатьох сферах.

Астрологи назвали три знаки зодіаку , на яких у квітні-2022 чекають круті зміни у житті. Вони навіть не уявляють, що події можуть розвиватися абсолютно непередбачувано. Що на них чекає цього місяця, читайте у нашому прогнозі.

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Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

У цього знака зодіаку помітні зміни відбудуться у сфері стосунків. Мабуть, це буде пов'язано з різкою та кардинальною зміною у розстановці цінностей Рака, поглядів та життєвих пріоритетів. Те, що раніше здавалося другорядним, вийшло на передній план , і навпаки. А ось багато друзів і знайомих не встигають за перебігом ваших думок і переоцінкою. Тож з деякими із них вам рано чи пізно виявилося не по дорозі. На їхнє місце прийдуть нові люди, і це є закономірним.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Колаж: Сьогодні

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На Скорпіонів чекають суттєві зміни у побутовій сфері. Причому це може бути, як на гірше, так і на краще . Втративши будинок, ви можете знайти нове місце проживання. Однозначно, воно стане безпечнішим, ніж попереднє, хоча далеко не все вас влаштовуватиме. Також існує ймовірність переїзду і з інших причин, наприклад, ви вирішили жити разом зі своєю половинкою і просто з'їжджаєтеся з коханою людиною.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Риби здатні вловити правильну течію і побудувати свій бізнес відповідно до нових вимог часу. При вірному розкладі ви зможете благополучно втриматись на плаву і навіть примножити витрачені кошти. Єдина умова – цьому доведеться присвятити всього себе, тож на інші сфери життя не залишиться ні сил, ні часу, ні можливостей. Але це тимчасові труднощі, і невдовзі ви повернетесь у звичне русло.

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Раніше ми розповідали про найкрасивіших знаках зодіаку: від кого очей не відвести.

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