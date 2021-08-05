Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці: дата, історія і значення

Свято Успіння праведної Анни / Фото: Pexels

Наближається чергова значима православна дата – Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці, яка щорічно відзначається 7 серпня і в 2021 році випадає на суботу, вихідний день.

Це церковне свято шанується на честь рідної матері Діви Марії, яка подарувала світові Божественного Сина Ісуса Христа. Про історію і значення дня дізнайтеся в нашій статті.

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Історія святої Анни

Праведна Анна – це майбутня мати Богородиці і, відповідно, бабуся Ісуса Христа. Народилася Анна в родині священика Матфана і дружини його Марії. Вийшла заміж за праведного Йоакима, нащадка царя Давида, з яким вони прожили в шлюбі до глибокої старості в Назареті Галілейському.

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Йоаким і Анна довго не могли мати дітей. В ті часи бездітність у євреїв вважалося тяжким нещастям і Божим покаранням. Через це чоловік і жінка сильно сумували і гаряче молилися про дарування їм потомства.

Одного разу на велике свято Йоаким вирушив до Єрусалима з пожертвами для Бога, але первосвященик відмовився приймати їх у бездітного чоловіка, який не залишив свого потомства Ізраїлю. Від ганьби Йоаким пішов до пустелі, де провів 40 днів в суворому пості і молитві. А праведна Анна, дізнавшись про це, також ревно молилася вдома.

І раптом подружжю з'явився ангел Божий і сповістив про народження дівчинки на ім'я Марія, через яку буде благословенний весь рід людський. Блага звістка виявилася правдою, і після зустрічі подружжя Йоакима і Анни в Єрусалимі відбулося зачаття благословенного чада.

8 вересня Анна народила дочку, яку назвали Марією. Із вдячності Богу подружжя дало обітницю віддати дитину до храму. І після досягнення 3 років Марія була урочисто приведена батьками до храму Господнього, де виховувалася до повноліття.

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Свої останні роки життя свята Анна провела при храмі поруч з Дочкою і померла у віці 79 років, на два роки переживши свого чоловіка. Православна церква вважає Йоакима і Анну Богоотцями, тому що вони є предками Ісуса Христа по плоті.

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На відміну від багатьох святих, праведна Анна за своє життя не скоювала чудес і не зазнала мученицьких подвигів. Однак вона несла інші скорботи, які несе кожна жінка, будуючи свою сім'ю. І скорботу безплідної самотності, і терплячу надію материнства.

Святу Анну вважають покровителькою:

Бретані і Квебека;

вагітних жінок;

матерів;

бабусь;

рудокопів.

На честь вшанування святої Анни в усьому православному світі стали зводити храми і монастирі. Кілька церков є і в Україні: на Закарпатті, Волині, у Львові, Ковелі, Полонному, Хмельницькому та інших містах.

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