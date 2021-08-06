Змінити мову на: RU Перейти до новин

Успенський піст-2021: що ні в якому разі не можна робити

6 серпня, 14:27

Ольга Козачок

В суровий літній Успенський піст, окрім обмежень в їжі, в жодному разі не можна вінчатися, ворожити, позичати гроші і краще відмовитися від інтимної близькості.

Головні заборони на Успенський піст / Фото: Pexels

14 серпня розпочинається Успенський піст. А це означає, що православні віруючі вступають в один із чотирьох багатоденних постів у році.

Цей піст установлений в пам'ять про значиме церковне святоУспіння Пресвятої Богородиці, яке відзначається після закінчення посту, 28 серпня.

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.

Успенський піст, незважаючи на свою нетривалість, вважається суровим і поступається лише Великому посту.

Успенський піст: що не можна, а що можна їсти

Як і під час інших постів, Успенський піст вимагає повного виключення з раціону м'яса і м'ясних страв, молока і молочних продуктів, а також риби і яєць.

Крім цього в багато днів Успенського посту під забороною гаряча, варена їжа з олією, дозволено лише сухоядіння.

В Успенський піст дозволено їсти овочі та зелень, а також ласувати свіжими ягодами, на які багате літо.

Реклама

Але навіть фрукти в перші дні посту під забороною, до самого Преображення Господнього або Яблучного Спаса, 19 серпня – яблука дозволено їсти після освячення в церкві у це свято.

А ось в свято Преображення Господня дозволено послаблення посту: можна їсти рибу, гарячу їжу з олією і випити трохи вина.

Читайте також: Коли Спаси 2021 року: дати літніх свят

Успенський піст: що не можна робити

Дивіться відео про сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у серпні 2021 року в Україні.

Новини на цю ж тему:

Успенський піст: ексклюзивні листівки, ефектні картинки і привітання Коли Медовий Спас Маковій-2021: дата, історія і традиції дня Що приготувати в Успенський піст: рецепти смачних і незвичайних страв З Медовим Спасом: смачні привітання, яскраві листівки та прикольні картинки Успенський піст-2021: скільки триватиме і що можна їсти
церква піст Успенский піст традиції церковні свята

Реклама