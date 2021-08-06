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Успенский пост-2021: что ни в коем случае нельзя делать

6 августа, 14:27

Ольга Козачок

В строгий летний Успенский пост помимо ограничений в еде, ни в коем случае нельзя венчаться, гадать, давать деньги в долг и лучше отказаться от интимной близости.

Главные запреты на Успенский пост / Фото: Pexels

14 августа начинается Успенский пост. А это значит, что православные верующие вступают в один из четырех многодневных постов в году.

Этот пост установлен в память о значимом церковном праздникеУспении Пресвятой Богородицы, которое отмечается по окончании поста, 28 августа.

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Успенский пост, несмотря на свою непродолжительность, считается строгим и уступает лишь Великому посту.

Успенский пост: что нельзя, а что можно есть

Как и во время других постов, Успенский пост требует полное исключение из рациона мяса и мясных блюд, молока и молочных продуктов, а также рыбы и яиц.

Помимо этого во многие дни Успенского поста под запретом горячая, вареная пища с растительным маслом, разрешено лишь сухоядение.

В Успенский пост разрешено есть овощи и зелень, а также лакомиться свежими ягодами, которыми богато лето.

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Но даже фрукты в первые дни поста под запретом, до самого Преображения Господня или Яблочного Спаса, 19 августа – яблоки разрешено есть после освящения в церкви в этот праздник.

А вот в праздник Преображения Господня разрешено послабление поста: можно есть рыбу, горячую пищу с маслом и выпить немного вина.

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Успенский пост: что нельзя делать

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