Успенський піст-2021: скільки триватиме і що можна їсти

Початок Успенського посту / Фото: Depositphotos
В серпні настане останній літній багатоденний піст у 2021 році – Успенський піст. Він отримав свою назву на честь великого церковного свята Успіння Пресвятої Богородиці, тому що проходить саме напередодні цієї церковної дати.
Про терміни Успенського посту-2021, а також які у нього традиції і заборони, дізнайтеся в нашій статті.
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Успенський піст-2021: якого числа починається і закінчується
Щорічно Успенський піст починається 14 серпня і в 2021 році випадає на вихідний день суботу.
В цей же день у народі святкується Перший Медовий Спас або свято Маковія.
А ще в цей же день церква шанує Походження Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього.
Успенський піст триває рівно два тижні і є найкоротшим із чотирьох багатоденних постів у році. Завершується він 27 серпня, а наступного дня настає Успіння Пресвятої Богородиці.
Яким має бути харчування в Успенський піст
Що можна і чого не можна їсти під час Успенського посту по днях? Хоча це і найкоротший піст у році, він вважається одним із найсуворіших, поступаючись лише Великому посту.
Як і в будь-який інший піст, під час Успенського посту не можна їсти м'ясо і м'ясні страви, яйця, рибу, молоко і молочні продукти. Крім цього багато днів Успенського посту під забороною гаряча, варена їжа з олією.
В Успенський піст дозволено харчуватися овочами і зеленню, а також ласувати свіжими ягодами, якими так рясніє літо. Але навіть фрукти на попервах під забороною, до самого Яблучного Спаса, 19 серпня – яблука дозволено їсти після освячення в церкві у це свято.
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А ось у день Преображення Господнього, який відзначається 19 серпня, дозволено послаблення посту: можна їсти рибу, гарячу їжу з олією і випити трохи вина.
Успенський піст 2020 року – календар харчування по днях тижня:
- Понеділок, середа, п'ятниця – дозволено сухоїдіння.
- Вівторок, четвер – дозволена гаряча варена їжа без олії.
- Субота, неділя – дозволена гаряча варена їжа з олією і вино.
Традиції в Успенський піст
Сенс посту полягає не тільки в харчових обмеженнях, але і в очищенні душі і тіла. Під час Успенського посту важливо утримуватися від негативних емоцій і вчинків, прояву злоби і роздратування, а також зайвих задоволень і галасливих розваг.
Успенський піст важливо присвятити чистим помислам, роздумам про життя і молитвам.
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