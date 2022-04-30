Вальпургієва ніч: ворожіння та обряди

Ворожіння, обряди та замовляння у Вальпургієву ніч / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні настає містична Вальпургієва ніч, яка щорічно проходить з вечора 30 квітня та триває до ранку 1 травня .

З давніх-давен цій ночі приписувалися страшні властивості, її називали відьминою, бо вважалося, що у цей час вся нечиста сила збиралася на шабаш.

Реклама

А люди вірили, що саме в ніч на 1 травня відкривалися межі між світами, і тоді з'являлася можливість спілкуватися з душами померлих. Вони проводили магічні обряди, ритуали та ворожіння, щоб дізнатися про майбутнє, привернути у своє життя багатство і любов. Ми зібрали для вас цікаві варіанти ворожінь у Вальпургієву ніч , які дійшли від наших предків.

Ворожіння у Вальпургієву ніч

Це ворожіння вважається одним із найстрашніших і водночас правдивих . Для нього встановлювали галерею дзеркал, яку також називали коридором часу. Два дзеркала ставили одне навпроти одного, а між ними поміщали свічку, щоб вона в них відображалася. Потім уважно дивилися на нескінченні відображення і намагалися розглянути своє майбутнє.

Як ворожити на кохання у Вальпургієву ніч

Потрібно запалити свічку, покласти перед собою фотографію людини , на яку є види і подумати про неї. Потім на край фото потрібно пролити трохи воску зі свічки і сказати слова заклинання: "Нехай полум'я свічки горить і розпалює твої почуття до мене. Покохай мене, як і я кохаю тебе". Після цього фотографію ховають від інших очей у затишне місце.

Реклама

Обряд на багатство у Вальпургієву ніч

У новий гаманець клали кілька зелених листочків . Запалювали свічку і говорили слова заклинання: "Скільки листя росте на деревах, нехай стільки грошей буде в моєму гаманці". Потім листя ховали в мішечку у затишному місці, а в гаманець клали гроші.

Ритуал від неприємностей у Вальпургієву ніч

Щоб нечиста сила та неприємності не потрапили у дім, перед порогом на ніч розсипали жменю піску . Люди вірили, що такий ритуал утримає відьму, і вона не увійде до будинку, доки не перерахує всі піщинки.

Реклама

Обряд на виконання бажання у Вальпургієву ніч

Такий цікавий ритуал проводили з деревом. Потрібно було взяти в руки гілки, загадати на них бажання і пов'язати на кожну гілочку різнокольорові стрічки , ніби зав'язуючи у вузлики свої бажання. Після цього деревце висаджували на гору.

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку позбудуться всіх проблем у 2022 році. А ще дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.