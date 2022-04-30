Сьогодні затемнення і молодик: чим небезпечний Чорний місяць у найчорнішу Вальпургієву ніч

Унікальний день молодика 30 квітня просякнутий неймовірною містичною силою, яка допоможе здійснитися бажанням.

Молодик і затемнення 30 квітня: особливості містичного дня / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні вночі, 30 квітня, о 23:29 відбудеться черговий весняний молодик 2022 року. Але це зовсім незвичайний молодик. Які особливості він має і чим цікавий, чому день може бути небезпечним, як правильно поводитися під час молодика, і що в жодному разі не можна робити, читайте в нашій статті.

Особливості молодика 30 квітня

Отже, чим примітний цей день молодика.

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По-перше, сьогодні відбудеться перше у 2022 році сонячне затемнення . Воно настане на стику 29-го та 1-го місячних днів о 23 годині 29 хвилин за київським часом під знаком Телець. У період дії цього знака люди стають мирними, повільними, дещо впертими та флегматичними. Затемнення в останній день квітня під Тельцем поставить перед людьми чіткі та відчутні цілі, яких можна досягти. Також воно порушить питання, пов'язані з особистими фінансами, цінностями, почуттям власної гідності та прагненням безпеки.

. Воно настане на стику 29-го та 1-го місячних днів о 23 годині 29 хвилин за київським часом під знаком Телець. У період дії цього знака люди стають мирними, повільними, дещо впертими та флегматичними. Затемнення в останній день квітня під Тельцем поставить перед людьми чіткі та відчутні цілі, яких можна досягти. Також воно порушить питання, пов'язані з особистими фінансами, цінностями, почуттям власної гідності та прагненням безпеки. По-друге, цей молодик отримав назву Чорний місяць , що іще більше додає йому містицизму. Насправді такий астрономічний термін означає другий за рахунком молодик в одному календарному місяці. Погодьтеся, у році не так часто на один місяць випадає по два молодики. Востаннє це було 30 серпня 2019 року.

, що іще більше додає йому містицизму. Насправді такий астрономічний термін означає другий за рахунком молодик в одному календарному місяці. Погодьтеся, у році не так часто на один місяць випадає по два молодики. Востаннє це було 30 серпня 2019 року. По-третє, у 2022 році квітнева ніч молодика, тобто. найтемніша і безмісячна, збіглася із Вальпургієвою ноччю . Адже Вальпургія ще з часів середньовіччя, крім свята родючості, прославилася тим, що цей час бенкету нечистої сили. Вважалося, що цієї ночі відьми злітаються з усіх куточків землі на свій шабаш на священну лису гору. У народі вірили, що саме в ніч проти 1 травня відкривалися кордони між світами.

Молодий місяць 30 квітня: що можна і не можна робити

Не варто приймати відповідальні рішення у сфері бізнесу та кар'єрного зростання.

У справах через впертість і уповільнення реакції можна припуститися явних промахів та помилок, які згодом буде складно виправити.

Добре будувати плани, але ще зарано розпочинати їхню реалізацію.

На молодика корисно проводити очищення організму, наприклад, влаштувати розвантажувальний день або одноденне голодування з рясним питвом.

У період молодика добре позбавлятися шкідливих звичок – цей процес пройде легше, ніж у звичайні дні.

Сприятливо на молодика займатися самоосвітою, можна піти на курси, відвідати майстер-класи.

Бажання, загадані на молодик, найчастіше виконуються, головне – вірити у позитивний результат та власні сили.

У молодик добре змити з себе весь негатив: прийміть контрастний душ або постійте певний час у проточній воді.

Відстежуйте свій емоційний стан, стороніться негативних і грубих людей, а також стресових подій.

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