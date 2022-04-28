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Вальпургієва ніч-2022: що категорично не можна робити

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28 квітня, 18:20
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Вальпургієва ніч у 2022 році унікальна за своєю силою – вона збігається з молодиком та сонячним затемненням.
Вальпургієва ніч: традиції, обряди та заборони
Вальпургієва ніч: традиції, обряди та заборони / Фото: Unsplash

Остання ніч квітня називається відьминою або Вальпургієвою і пов'язана з безліччю містичних легенд. Які традиції та ритуали збереглися до наших днів, що можна, а що категорично не можна робити у цей час, читайте у нашій статті.

Відьмин час традиційно випадає на ніч із 30 квітня на 1 травня і у 2022 році настане у вихідні – із суботи на неділю. Крім того, він збігається із доленосним молодиком і сонячним затемненням 30 квітня, яке, на думку астрологів, пророкує серйозні зміни для України.

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Вальпургієва ніч: історія свята

На цей час припадає день пам'яті католицької святої Вімбурнської, однієї з перших християнських черниць Вальбурги, на ім'я якої було названо свято. Свята Вальпургія прославилася різними чудесами. У народі її вважали заступницею моряків, хворих і породіль, захисницею від стихії, хвороб, сказу, голоду, неврожаю.

Вальпургієва – одна із найтемніших та найтаємніших ночей , а тим більше – цього року, у ніч молодика. З часів середньовіччя збереглася легенда про те, що крім свята родючості, це ще й час бенкету нечистої сили. Вважалося, що цієї ночі відьми злітаються з усіх куточків землі на шабаш на священну лису гору. У народі вірили, що саме в ніч проти 1 травня відкривалися кордони між світами.

Вальпургієва ніч: традиції свята

  • Люди влаштовували гуляння, ігри, хороводи та палили багаття , щоб очиститися від злих духів і відлякати відьом.
  • Це слушний час для різноманітних пророцтв, ворожінь та приворотів.
  • У Вальпургієву ніч знахарки збирали трави , яким приписувалися особливі цілющі властивості.
  • Якщо після ночі вмитися росою – на весь рік додасться здоров'я та краси.
  • У Вальпургієву ніч сняться пророчі сни , а тому вранці треба згадати, що наснилося, щоб перевірити – справдиться чи ні.
  • А ще цієї ночі можна загадувати бажання . Кажуть, вони дуже скоро збуваються.

Вальпургієва ніч 1 травня: що не можна робити

  • Цієї магічної ночі не треба згадувати нечисту силу , щоб не привернути до себе її енергетику.
  • Не можна вдягати речі чорного кольору , і навіть ті, в яких у людей відбувалися неприємності.
  • У Вальпургієву ніч категорично не можна сваритися , дратуватися, бажати комусь зла.
  • Агресивна людина у ніч на 1 травня може стати іграшкою в руках злих сил.
  • Не можна приносити в дім бузок особливо, де є хвора людина, бо його квіти дурманять хворого своїм запахом і звуть в інший світ.

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