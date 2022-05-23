Вознесіння Господнє-2022 в Україні: коли святкуємо

Свято Вознесіння Господнього / Фото: Колаж: Сьогодні

Одне із значущих церковних свят , яке віруючі традиційно відзначають на стику сезонів, наприкінці весни або на початку літа – Вознесіння Господа Бога та Спасителя нашого Ісуса Христа.

Коли буде Вознесення у 2022 році у католиків та православних, що це за свято і як правильно розрахувати його дату, читайте у нашій статті.

Реклама

Вознесіння-2022: дата у православних та католиків

Це перехідне церковне свято залежить від дати Великодня, а тому не має фіксованої дати та щорічно випадає на різні дні .

Вознесіння Господнє у православних та католиків настає на 40-й день після Великодня і завжди припадає на четвер.

Таким чином, щоб розрахувати точну дату Вознесіння, потрібно до дати Воскресіння Христового додати 40 днів, враховуючи перший день .

Реклама

У 2022 році Великдень у православних був 24 квітня, отже, Вознесіння-2022 припадає на 2 червня .

Аналогічно розраховується дата Вознесіння у католиків. До дня католицького Великодня, який відзначався 17 квітня, додається 40 днів і виходить дата Вознесіння. 26 травня .

Свято Вознесіння Господнього не є офіційним вихідним днем в Україні.

Реклама

Вознесіння Господнє: значення свята

Після свого Воскресіння Христос протягом 40 днів перебував на землі, являвся апостолам, проводив із ними бесіди про Царство Боже і про своє друге пришестя . А ще Він пророкував їхнє хрещення Святим Духом.

У день Вознесіння апостоли стали свідками дива , коли Син Божий разом із небесними ангелами піднявся прямо на хмарі у небо.

Коли вони дивилися на Господа, ангели сказали їм:"Чоловіки Галілейські! Що ви стоїте та дивитеся на небо? Цей Ісус, що піднісся від вас на небо, прийде таким же чином, як ви бачили Його, що сходить на небо".

Значення свята Вознесіння Господнього, за церковними канонами, у тому, що Христос, взявши на себе гріхи роду людського, переміг смерть і дарував людям можливість воскреснути і піднестися на небеса. Він піднявся до Бога-Отця, оскільки Його земне служіння закінчилося.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у червні-2022 в Україні. Також розповідали, коли буде свято Івана Купала у 2022 році.