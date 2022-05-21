Вихідні та свята у червні-2022 в Україні

Вихідні і свята у червні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

На порозі довгоочікуване сонячне літо. Цьогоріч воно, на жаль, затьмарене для українців війною. І всі наші думки спрямовані не на відпустку, відпочинок та свята , а на якнайшвидшу перемогу, яка і стане найголовнішим святом.

Про те, які державні свята та значущі для українців дати ми відзначаємо на початку літа, а також про вихідні дні читайте у нашій статті.

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Вихідні у червні 2022 року

Щороку українці отримували додаткові вихідні на честь державних свят. Однак у 2022 році всі додаткові вихідні у зв'язку з продовженням військового стану до 23 серпня додаткові вихідні скасовуються . Відповідні нормативи зазначені у статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Зокрема, цей закон призупиняє дію статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає святкові та неробочі дні .

До цих днів відносяться:

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12 червня – Трійця;

– Трійця; 28 червня – День Конституції України.

Свята у червні-2022

Пропонуємо до вашої уваги повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят та значущих дат, що відзначаються в Україні та світі у червні 2022 року. Не забудьте привітати своїх друзів та рідних , яких стосуються ці дати.

День захисту дітей та Всесвітній день батьків / Фото: Unsplash

1 червня – День захисту дітей та Всесвітній день батьків.

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4 червня – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, а також День господарських судів.

5 червня – Всесвітній день довкілля, День працівників водного господарства та День працівників місцевої промисловості.

6 червня – День журналіста.

8 червня – Всесвітній день океанів, а ще Міжнародний день домогосподарки та домогосподаря.

9 червня – Міжнародний день друзів.

12 червня – День святої Трійці або П'ятидесятниця – велике православне свято, а також День працівників легкої промисловості та День працівників фондового ринку.

13 червня – Міжнародний день розповсюдження інформації про альбінізм.

14 червня – Всесвітній день донора крові.

День захисту людей похилого віку / Фото: Unsplash

15 червня – День захисту людей похилого віку.

16 червня – Міжнародний день сімейних грошових переказів.

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою.

19 червня – День медичного працівника, День батька та День фермера в Україні.

20 червня – Всесвітній день біженців.

21 червня – Міжнародний день йоги та День літнього сонцестояння.

22 червня – День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні.

23 червня – День державної служби ООН та День державної служби України.

25 червня – День митної служби України, Міжнародний день моряка, День дружби та єднання слов'ян.

26 червня – День молоді і День молодіжних та дитячих громадських організацій України, Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур, а також Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками.

27 червня – Всесвітній день рибальства.

28 червня – День Конституції України.

29 червня – Міжнародний день тропіків.

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