Яскраві привітання з Днем Тетяни: картинки, листівки, проза та вірші

З Днем Тетяни: тематичні картинки та вітальні листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 25 січня, настане миле й радісне свято – День Тетяни, в яке православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Татіани Римської . Здавна святу Тетяну вважають покровителькою наук, освіти та студентства.

Прийміть вітання у цей день, а також не забудьте привітати рідних та близьких зі світлим зимовим святом .

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Ми зібрали для вас ефектні картинки і вітання з Днем Тетяни у прозі та віршах.

Вірші та картинки у День святої Тетяни

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Пусть Татьяна святая

От беды защищает,

Твое сердце молитвой

И мечтой наполняет!

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В этот праздник чудесный

Я тебе пожелаю

Быть душою прелестной,

Жить любовью бескрайней!

И пусть ангела крылья

Каждый день берегут,

Поднимают над миром,

Озарив светом путь!

Ніжні вітання з Днем Тетяни

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Пусть День Татьянин принесет,

Любовь и счастье круглый год,

Здоровье крепкое, везение,

Удачу, радость, настроение!



В морозный праздник января,

Пусть сбудется мечта твоя,

Тепла душевного, друзей,

А рядом добрых лишь людей!

Добрі вітання та листівки з Днем Тетяни / Фото: pinterest

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С Днем Татьяны вас сегодня!

Пусть все сложится удачно,

И у вас на сердце будет

Белоснежно, а не мрачно.



Пусть крылом пушистым, мягким

Ангелок взмахнет над вами

И наполнит ваши будни

Добрым счастьем, чудесами.

Добрі картинки з Днем Тетяни / Фото: pinterest

Ефектні вітання з Днем Тетяни у прозі

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У Тетянин день бажаю тобі завидної завзятості у досягненні поставлених цілей та сили для реалізації задуманого. Нехай поряд будуть тільки радісні та щасливі люди, які заряджатимуть тебе оптимізмом і позитивною енергією. Прагни рухатися вперед, до нових знань та цікавих відкриттів!

Позитивні картинки в Тетянин день / Фото: pinterest

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Вітаю вас із Днем ангела! Нехай Тетянин день принесе вам удачу та натхнення! Нехай у найважчі дні не залишає вас бажання жити та радіти кожному дню!

Вітальні картинки та вірші з Днем Тетяни / Фото: pinterest

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Вітаю з Тетяним днем і бажаю тобі всього найкращого! Нехай у це свято ти зможеш загадати найнеймовірніші бажання і всі вони збудуться! Нехай шикарний настрій буде в тебе щодня! Нехай ніщо не затьмарить той позитив, який ти невпинно даруєш оточуючим!

Красиві картинки та привітання з Днем Тетяни / Фото: pinterest

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