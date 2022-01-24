Яскраві привітання з Днем Тетяни: картинки, листівки, проза та вірші

З Днем Тетяни: тематичні картинки та вітальні листівки / Фото: Колаж: Сьогодні
Завтра, 25 січня, настане миле й радісне свято – День Тетяни, в яке православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Татіани Римської . Здавна святу Тетяну вважають покровителькою наук, освіти та студентства.
Прийміть вітання у цей день, а також не забудьте привітати рідних та близьких зі світлим зимовим святом .
Ми зібрали для вас ефектні картинки і вітання з Днем Тетяни у прозі та віршах.
Вірші та картинки у День святої Тетяни
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Пусть Татьяна святая
От беды защищает,
Твое сердце молитвой
И мечтой наполняет!
В этот праздник чудесный
Я тебе пожелаю
Быть душою прелестной,
Жить любовью бескрайней!
И пусть ангела крылья
Каждый день берегут,
Поднимают над миром,
Озарив светом путь!
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Пусть День Татьянин принесет,
Любовь и счастье круглый год,
Здоровье крепкое, везение,
Удачу, радость, настроение!
В морозный праздник января,
Пусть сбудется мечта твоя,
Тепла душевного, друзей,
А рядом добрых лишь людей!
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С Днем Татьяны вас сегодня!
Пусть все сложится удачно,
И у вас на сердце будет
Белоснежно, а не мрачно.
Пусть крылом пушистым, мягким
Ангелок взмахнет над вами
И наполнит ваши будни
Добрым счастьем, чудесами.
Ефектні вітання з Днем Тетяни у прозі
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У Тетянин день бажаю тобі завидної завзятості у досягненні поставлених цілей та сили для реалізації задуманого. Нехай поряд будуть тільки радісні та щасливі люди, які заряджатимуть тебе оптимізмом і позитивною енергією. Прагни рухатися вперед, до нових знань та цікавих відкриттів!
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Вітаю вас із Днем ангела! Нехай Тетянин день принесе вам удачу та натхнення! Нехай у найважчі дні не залишає вас бажання жити та радіти кожному дню!
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Вітаю з Тетяним днем і бажаю тобі всього найкращого! Нехай у це свято ти зможеш загадати найнеймовірніші бажання і всі вони збудуться! Нехай шикарний настрій буде в тебе щодня! Нехай ніщо не затьмарить той позитив, який ти невпинно даруєш оточуючим!
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