Яркие поздравления с Днем Татьяны: картинки, открытки, проза и стихи

С Днем Татьяны: тематические картинки и поздравительные открытки / Фото: Коллаж: Сегодня
Завтра, 25 января, наступит милый и радостный праздник – День Татьяны, в который православная церковь чтит память святой мученицы Татианы Римской . Издавна святую Татьяну считают покровительницей наук, образования и студенчества.
Примите поздравления в этот день, а также не забудьте поздравить родных и близких со светлым зимним праздником .
Мы собрали для вас эффектные картинки и поздравления с Днем Татьяны в прозе и стихах.
Стихи и картинки в День святой Татьяны
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Пусть Татьяна святая
От беды защищает,
Твое сердце молитвой
И мечтой наполняет!
В этот праздник чудесный
Я тебе пожелаю
Быть душою прелестной,
Жить любовью бескрайней!
И пусть ангела крылья
Каждый день берегут,
Поднимают над миром,
Озарив светом путь!
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Пусть День Татьянин принесет,
Любовь и счастье круглый год,
Здоровье крепкое, везение,
Удачу, радость, настроение!
В морозный праздник января,
Пусть сбудется мечта твоя,
Тепла душевного, друзей,
А рядом добрых лишь людей!
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С Днем Татьяны вас сегодня!
Пусть все сложится удачно,
И у вас на сердце будет
Белоснежно, а не мрачно.
Пусть крылом пушистым, мягким
Ангелок взмахнет над вами
И наполнит ваши будни
Добрым счастьем, чудесами.
Эффектные поздравления с Днем Татьяны в прозе
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В Татьянин день желаю тебе завидного упорства в достижении поставленных целей и силы для реализации задуманного. Пусть рядом будут только радостные и счастливые люди, которые станут заряжать тебя оптимизмом и положительной энергией. Стремись вперед, к новым знаниям и интересным открытиям!
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Поздравляю вас с Днем ангела! Пусть Татьянин день принесет вам удачу и вдохновение! Пусть в самые трудные дни не покидает вас желание жить и радоваться каждому дню!
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Поздравляю с Татьяниным днем и желаю тебе всего самого лучшего! Пусть в этот праздник ты сможешь загадать самые невероятные желания и все они сбудутся! Пусть шикарное настроение будет у тебя каждый день! Пусть ничто не омрачит тот позитив, который ты неустанно даришь окружающим!
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