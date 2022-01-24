Тетянин день-2022: точна дата, історія та традиції свята

Завтра в Україні настане День Тетяни: у святої здавна просили успіхів у навчанні, гарного судженого та якнайшвидшого приходу весни.

У День святої Тетяни не забудьте привітати всіх іменинниць із днем ангела / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 25 січня, ми відзначаємо чергове зимове свято – Тетянин день . Він присвячений святій мучениці Татіані Римській. А всі Тетяни цього дня святкують свої іменини. Про історію та головні традиції Тетяниного дня читайте у нашій статті.

День Тетяни: історія свята

Вшанування Тетяниного дня почалося ще у далекому ІІІ столітті на згадку про святу мученицю Татіану. Незважаючи на те, що це позитивне і веселе свято, особливо вшановане студентами, передумови його появи далеко не радісні.

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Свята мучениця Татіана Римська жила в Італії наприкінці II – на початку III століття. Дівчина була з багатого та знатного роду, отримала гарну освіту та виховувалась у дусі християнства. А досягнувши повноліття, дала обітницю цнотливості.

У ті часи в Італії поклонялися язичницьким богам, а християнство перебувало в гонінні. Татіана стала однією з перших істинних християнок . За переказами, коли її схопили і змусили вклонитися статуї Аполлона, Татіана промовила молитву Христові, і стався землетрус, який зруйнував храм і статую язичницького бога.

Це не єдине диво, що було зі святою мученицею. Після численних тортур язичників вона залишалася неушкодженою, що лише посилювало віру в Христа, але кати все-таки стратили її. День страти припадає на 25 січня 226 року за новим стилем.

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Традиції в Тетянин день: що можна і не можна робити

25 січня свої іменини відзначають усі дівчата на ім'я Тетяна . Вони отримують вітання та найкращі побажання від близьких людей.

. Вони отримують вітання та найкращі побажання від близьких людей. Вважається, що у Тетянин день народжуються справжні господині та майстрині . Тож не забудьте привітати всіх знайомих Тетян із їхніми іменинами.

. Тож не забудьте привітати всіх знайомих Тетян із їхніми іменинами. Здавна був ритуал, щоб прискорити прихід тепла та весни. Господині пекли коровай або круглий пиріг у формі сонця і пригощали всіх членів сім'ї та гостей.

і пригощали всіх членів сім'ї та гостей. У ніч із 24 на 25 січня – слушний час для ворожіння на долю, наречених і кохання. Тож у дівчат є можливість зібратися в Тетянин день і весело провести час, а заразом і дізнатися, яка доля на них чекає, і коли вони вийдуть заміж.

на долю, наречених і кохання. Тож у дівчат є можливість зібратися в Тетянин день і весело провести час, а заразом і дізнатися, яка доля на них чекає, і коли вони вийдуть заміж. Також цього дня добре сходити до церкви і помолитися Тетяні . У святої просять мудрості, успіхів у навчанні, хороших оцінок, особливо студенти та учні. Незаміжні дівчата просять гарного нареченого та щасливої долі у заміжжі.

У Тетянин день не бажано тяжко працювати , виконувати брудну домашню роботу та займатися рукоділлям.

, виконувати брудну домашню роботу та займатися рукоділлям. У жодному разі не можна сваритися з близькими, поганословити і бажати комусь зла.

з близькими, поганословити і бажати комусь зла. Також заборонено відмовляти у допомозі , особливо тим, хто про неї просить.

Раніше ми публікували календар церковних свят та постів у січні-2022.