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Виграйте плазмовий телевізор за 1 гривню! OLL.TV запускає новорічний конкурс, у якому розіграє 30 телевізорів

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
9 грудня, 14:24
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Це не жарт! Головні умови – вірити в диво та бути передплатником будь-якого пакету сервісу
Виграйте новий телевізор від OLL.TV
Виграйте новий телевізор від OLL.TV / Фото: пресслужба

За лічені дні Новий рік та Різдво. Під час сімейних свят не обійдеться без перегляду новорічних фільмів у колі найрідніших.

OLL.TV потурбувався, щоб ви не дивилися легендарні стрічки на телефоні чи старих моделях телевізорів. І запускає конкурс, в якому ви можете виграти один із 30-ти телевізорів і влаштувати домашній кінотеатр вдома.

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До 5 січня включно серед усіх глядачів OLL.TV будуть щодня розігрувати Smart ТВ LG 4K 55". Один із днів може стати особливим для вас.

Виграйте новий телевізор від OLL.TV
Виграйте новий телевізор від OLL.TV / Фото: Pexels

Які умови?

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Учасником може стати кожен. Єдина умова – бути передплатником будь-якого пакету сервісу. Навіть, якщо це пробний період за 1 гривню!

Словом, витративши хоча б 1 гривню та 1 хвилину часу ви станете потенційним власником сучасного телевізора. Але не забувайте вірити в диво – це теж одна з умов.

Виграйте новий телевізор від OLL.TV
Виграйте новий телевізор від OLL.TV / Фото: прес-служба

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На OLL.TV варто підписатися не лише заради безкоштовного телевізора! А й задля новорічних фільмів, бо тут без проблем знайдете улюблене кіно у відмінній якості та будете дивитися його без реклами. Приєднуйтеся лише за 1 гривню з 06.12.2021 до 05.01.2022 та слідкуйте за оголошенням результатів конкурсу на сторінках OLL.TV у Facebook та Instagram.

Чи брати участь – вирішувати вам. Але враження від перегляду фільму яскравіші, якщо ви дивитеся його на сучасному телевізорі Smart ТВ LG 4K 55".

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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