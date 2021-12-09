Виграйте плазмовий телевізор за 1 гривню! OLL.TV запускає новорічний конкурс, у якому розіграє 30 телевізорів

Це не жарт! Головні умови – вірити в диво та бути передплатником будь-якого пакету сервісу

Виграйте новий телевізор від OLL.TV / Фото: пресслужба

За лічені дні Новий рік та Різдво. Під час сімейних свят не обійдеться без перегляду новорічних фільмів у колі найрідніших.

OLL.TV потурбувався, щоб ви не дивилися легендарні стрічки на телефоні чи старих моделях телевізорів. І запускає конкурс, в якому ви можете виграти один із 30-ти телевізорів і влаштувати домашній кінотеатр вдома.

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До 5 січня включно серед усіх глядачів OLL.TV будуть щодня розігрувати Smart ТВ LG 4K 55". Один із днів може стати особливим для вас.

Виграйте новий телевізор від OLL.TV / Фото: Pexels

Які умови?

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Учасником може стати кожен. Єдина умова – бути передплатником будь-якого пакету сервісу. Навіть, якщо це пробний період за 1 гривню!

Словом, витративши хоча б 1 гривню та 1 хвилину часу ви станете потенційним власником сучасного телевізора. Але не забувайте вірити в диво – це теж одна з умов.

Виграйте новий телевізор від OLL.TV / Фото: прес-служба

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На OLL.TV варто підписатися не лише заради безкоштовного телевізора! А й задля новорічних фільмів, бо тут без проблем знайдете улюблене кіно у відмінній якості та будете дивитися його без реклами. Приєднуйтеся лише за 1 гривню з 06.12.2021 до 05.01.2022 та слідкуйте за оголошенням результатів конкурсу на сторінках OLL.TV у Facebook та Instagram.

Чи брати участь – вирішувати вам. Але враження від перегляду фільму яскравіші, якщо ви дивитеся його на сучасному телевізорі Smart ТВ LG 4K 55".