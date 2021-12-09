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Выиграйте плазменный телевизор за 1 гривню! OLL.TV запускает новогодний конкурс, в котором разыграет 30 телевизоров

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
9 декабря, 14:24
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Это не шутка! Главные условия – верить в чудо и быть подписчиком любого пакета сервиса
Выиграйте плазменный телевизор от OLL.TV
Выиграйте плазменный телевизор от OLL.TV / Фото: пресс-служба

Через считаные дни – Новый год и Рождество. Во время семейных праздников не обойдется без просмотра новогодних фильмов в кругу самых родных.

OLL.TV позаботился, чтобы вы не смотрели легендарные ленты на телефоне или по телевизору старой модели. И объявляет конкурс, в котором вы можете выиграть один из 30 телевизоров и устроить кинотеатр на дому.

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До 5 января включительно среди всех зрителей OLL.TVбудут ежедневно разыгрывать Smart ТВ LG 4K 55". Один день может стать особенным для вас.

Выиграйте плазменный телевизор от OLL.TV
Выиграйте плазменный телевизор от OLL.TV / Фото: Pexels

Какие условия?

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Участником может стать каждый. Единственное условие – быть подписчиком любого пакета сервиса. Даже если это пробный период за 1 гривню!

Словом, потратив 1 гривню и 1 минуту времени, вы станете потенциальным владельцем современного телевизора. Но не забывайте верить в чудо – это тоже одно из условий.

Выиграйте плазменный телевизор от OLL.TV
Выиграйте плазменный телевизор от OLL.TV / Фото: пресс-служба

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На OLL.TV стоит подписаться не только для получения бесплатного телевизора! Но и ради новогодних фильмов, потому что здесь без проблем можно найти любимое кино в отличном качестве и смотреть его без рекламы. Присоединяйтесь только за 1 гривню с 06.12.2021 по 05.01.2022 и следите за объявлением результатов конкурса на страницах OLL.TV в Facebook и Instagram.

Участвовать или нет – решать вам. Но впечатление от просмотра фильма ярче, если вы смотрите его на современном телевизоре Smart ТВ LG 4K 55".

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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