1 июля 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

1 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Какой народный и православный праздник у украинцев 1 июля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 1 июля

День архитектуры Украины – профессиональный праздник архитекторов и градостроителей в нашей стране был установлен в 1995 году.

Именинники 1 июля

День ангела сегодня отмечают: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

Мученики Леонтий, Ипатий и Феодул / Фото: Pinterest

1 июля в православной церкви чтится память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, преподобного Леонтия, канонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

Народный праздник

В народе 1 июля почитался Феодул. Другое название – Ярилин день, который был посвящен богу солнца, тепла и природы. К этому празднику были приурочены ярмарки с песнями, гуляниями и танцами.

Реклама

Приметы на 1 июля

в этот день все живое плодоносит;

чтобы стать красивее и здоровее, нужно умыться сенокосной росой;

золотая вечерняя заря – на хорошую погоду.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 июля

1751 – вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии".

1859 – впервые опубликована Гипотеза естественного отбора Чарльза Дарвина.

1937 – принят закон о создании в Украинской республике заповедников.

1989 – в Киеве создана партия "Народный рух Украины".

Кто родился 1 июля

1646 – Готфрид Лейбниц, немецкий ученый, философ, математик, физик.

1804 – Жорж Санд, французская писательница.

1934 – Сидни Поллак, американский киноактер, режиссер, продюсер.

1961 – принцесса Диана, принцесса Уэльская.

1964 – Тарас Чорновил, украинский политический деятель.

1967 – Памела Андерсон, американская актриса, фотомодель, секс-символ.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июль-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.