1 липня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

1 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Яке народне і православне свято в українців 1 липня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державних свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 1 липня

День архітектури України – професійне свято архітекторів та містобудівників у нашій країні було встановлено у 1995 році.

Іменинники 1 липня

День ангела відзначають: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.

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Яке сьогодні церковне свято

Мученики Леонтій, Іпатій та Феодул / Фото: Pinterest

1 липня у православній церкві вшановується пам'ять мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула, преподобного Леонтія, канонарха Києво-Печерського, в Далеких печерах.

Народне свято

У народі 1 липня вшановувався Феодул. Інша назва – Ярилін день, що був присвячений богу сонця, тепла та природи. До цього свята були присвячені ярмарки з піснями, гуляннями та танцями.

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Прикмети на 1 липня

цього дня все живе плодоносить;

щоб стати красивішими і здоровішими, потрібно вмитися сінокісною росою;

золота вечірня зоря – на хорошу погоду.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 липня

1751 – побачив світ перший том першої у світі "Енциклопедії".

1859 – вперше опубліковано Гіпотезу природного відбору Чарльза Дарвіна.

1937 – ухвалено закон про створення в Українській республіці заповідників.

1989 – у Києві створено партію "Народний рух України".

Хто народився 1 липня

1646 – Готфрід Лейбніц, німецький вчений, філософ, математик, фізик.

1804 – Жорж Санд, французька письменниця.

1934 – Сідні Поллак, американський кіноактор, режисер, продюсер.

1961 – принцеса Діана, принцеса Вельська.

1964 – Тарас Чорновіл, український політичний діяч.

1967 – Памела Андерсон, американська актриса, фотомодель, секс-символ.

Раніше ми публікували місячний календар на липень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на липень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.