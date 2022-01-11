11 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

11 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 11 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 11 января

Всемирный день "спасибо" (International Thank You Day) – ежегодно 11 января во многих странах отмечается одна из самых вежливых дат в году, когда принято говорить друг другу "спасибо".

Именинники 11 января

День ангела сегодня отмечают: Агриппина, Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Лаврентий, Марк, Матрона, Наталья, Фаддей, Феофил.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

11 января в православной церкви чтится память мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных, преподобного Маркелла, игумена обители "Неусыпающих", преподобных Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобного Феофила Омучского, преподобного Фаддея исповедника.

Народный праздник

В народе 11 января отмечался Страшный день. Считалось, что в этот вечер нечистая сила обретала наибольшую мощь. И чтобы спастись от нее, люди разводили во дворе костер и проводили обряд сжигания в костре всех несчастий и болезней. Особенно в Страшный день было необходимо молиться за детей, потому что как раз почиталась память младенцев, убитых в Вифлееме Иродом Великим. В этот период продолжались Святочные гулянья, гадания и посиделки, так что даже разгул нечисти не мешал молодежи веселиться.

Народные приметы 11 января

если в Страшный день дует северный ветер, при этом небо безоблачное – к сильным морозам;

вечером в небе на западе появилась ясная полоса – скоро потеплеет;

дым из трубы идет вертикально вверх – к морозам;

дым стелется по земле – будет оттепель.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 января

1922 – впервые в мире был использован инсулин для лечения от диабета.

1935 – американка Амелия Эрхарт совершила одиночный перелет через Тихий океан.

1981 – британская команда под руководством Ранульфа Файнса завершила самую протяженную и самую краткосрочную экспедицию по пересечению Антарктики.

Кто родился 11 января

1875 – Рейнгольд Глиэр, украинский и российский композитор, дирижер, педагог.

1958 – Тревор Тэйлор, немецкий певец, музыкант, продюсер, вокалист группы Bad Boys Blue.

1960 – Олег Таран, советский и украинский футболист, тренер.

1972 – Аманда Пит, американская актриса кино и телевидения.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2022 года: благоприятные и опасные дни.