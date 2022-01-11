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День спасибо-2022: яркие картинки и открытки со словами благодарности

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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11 января, 07:50
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Благодарить людей за добрые дела, поступки и просто так за то, что они есть, можно каждый день, а не только по праздникам.
Международный день спасибо: тематические картинки, яркие открытки и поздравления
Международный день спасибо: тематические картинки, яркие открытки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 11 января, в мире отмечается самый благодарный праздник – Международный день спасибо . Это повод сказать слова благодарности всем тем, кто окружает вас теплом и заботой, вниманием и добром, или же просто есть в вашей жизни, отчего она становится ярче, солнечнее и лучше.

Мы собрали для вас эффектные картинки и открытки с добрыми словами благодарности и признательности родным, друзьям, близким и любимым людям, коллегам, шефу, врачу, учителю и всем, кто творит добро другим.

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Эффектные, прикольные, милые и добрые картинки в День спасибо

Международный день спасибо: яркие поздравительные открытки и картинки / Фото: pinterest
Международный день спасибо: яркие поздравительные открытки и картинки / Фото: pinterest

***

Скажи спасибо перед сном
За то, что ты имеешь дом,
За то, что есть чего поесть,
За то, есть куда присесть.

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Чтоб видеть свет, нужны глаза
И слух, чтоб слышать голоса,
Глаза на месте, есть и слух,
Скажи спасибо, что не глух.

Еще спасибо двум ногам,
Что ходят всюду, тут и там.
Есть люди, что живут без них.
Ну что счастливчик ты притих?

Я соглашусь, что есть бардак,
Что в жизни многое не так,
Но все же, ты подумай, взвесь,
Цени, что есть сейчас и здесь!

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И прежде чем ложиться спать
В свою уютную кровать,
Ты вспомни, друг мой, об одном-
Скажи спасибо перед сном.

Спасибо! Красивые открытки и картинки / Фото: pinterest
Спасибо! Красивые открытки и картинки / Фото: pinterest

***

В знак благодарности
Примите пожеланье
Добра, здоровья
И всеобщего признанья,
Благополучия,
Успеха и достатка,
И чтобы все
По жизни было гладко!

День Спасибо: прикольные открытки и картинки / Фото: pinterest
День Спасибо: прикольные открытки и картинки / Фото: pinterest

***

Благодарю тебя за все,
За доброту и сердца щедрость!
За то, что свет всегда несешь,
За радость слов, советов ценность.

Пусть благодарности слова
Мои к тебе летят скорее,
И пусть их добрая молва
Тебя своим теплом согреет!

Открытки со словами благодарности в День Спасибо / Фото: pinterest
Открытки со словами благодарности в День Спасибо / Фото: pinterest

***

За доброе сердце, внимание
Спасибо я вам говорю,
За щедрость, любовь, понимание
Всем сердцем вас благодарю.

Поздравительная открытка спасибо маме / Фото: pinterest
Поздравительная открытка спасибо маме / Фото: pinterest

***

За вашу помощь и внимание
Вас искренне благодарю.
Спасибо вам за понимание,
Я это в сердце сохраню.

За ваши добрые стремления
Пускай судьба благодарит.
Всегда и всюду, без сомнения,
Удача пусть благоволит!

Позитивные картинки с Днем спасибо / Фото: pinterest
Позитивные картинки с Днем спасибо / Фото: pinterest

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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