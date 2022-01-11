День спасибо-2022: яркие картинки и открытки со словами благодарности

Сегодня, 11 января, в мире отмечается самый благодарный праздник – Международный день спасибо . Это повод сказать слова благодарности всем тем, кто окружает вас теплом и заботой, вниманием и добром, или же просто есть в вашей жизни, отчего она становится ярче, солнечнее и лучше.
Мы собрали для вас эффектные картинки и открытки с добрыми словами благодарности и признательности родным, друзьям, близким и любимым людям, коллегам, шефу, врачу, учителю и всем, кто творит добро другим.
Эффектные, прикольные, милые и добрые картинки в День спасибо
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***
Скажи спасибо перед сном
За то, что ты имеешь дом,
За то, что есть чего поесть,
За то, есть куда присесть.
Чтоб видеть свет, нужны глаза
И слух, чтоб слышать голоса,
Глаза на месте, есть и слух,
Скажи спасибо, что не глух.
Еще спасибо двум ногам,
Что ходят всюду, тут и там.
Есть люди, что живут без них.
Ну что счастливчик ты притих?
Я соглашусь, что есть бардак,
Что в жизни многое не так,
Но все же, ты подумай, взвесь,
Цени, что есть сейчас и здесь!
И прежде чем ложиться спать
В свою уютную кровать,
Ты вспомни, друг мой, об одном-
Скажи спасибо перед сном.
***
В знак благодарности
Примите пожеланье
Добра, здоровья
И всеобщего признанья,
Благополучия,
Успеха и достатка,
И чтобы все
По жизни было гладко!
***
Благодарю тебя за все,
За доброту и сердца щедрость!
За то, что свет всегда несешь,
За радость слов, советов ценность.
Пусть благодарности слова
Мои к тебе летят скорее,
И пусть их добрая молва
Тебя своим теплом согреет!
***
За доброе сердце, внимание
Спасибо я вам говорю,
За щедрость, любовь, понимание
Всем сердцем вас благодарю.
***
За вашу помощь и внимание
Вас искренне благодарю.
Спасибо вам за понимание,
Я это в сердце сохраню.
За ваши добрые стремления
Пускай судьба благодарит.
Всегда и всюду, без сомнения,
Удача пусть благоволит!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.