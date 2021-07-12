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12 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

12 июля, 07:25

Ольга Козачок

День апостолов Петра и Павла, День фотографа, День бортпроводника – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 12 июля.

12 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 12 июля? День фотографа, День бортпроводника. День Петра и Павла – в православном календаре. Петров день – в народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Иона, Павел, Петр.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 12 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 июля.

Какой сегодня праздник

12 июля в православной церкви наступает 4-я неделя по Пятидесятнице. Празднуется день славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Чтится память святителя Григория, митрополита Ираклийского, преподобного Паисия Святогорца. Празднуется Касперовская икона Божьей Матери.

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В народе 12 июля отмечался Петров день. Завершался многодневный Апостольский пост, устраивались празднества, гуляния и ярмарки. Люди наблюдали, как солнце играет красками на рассвете, а рыбаки просили святых апостолов о богатом улове рыбы.

Приметы на 12 июля

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Интересные и важные события в Украине и мире 12 июля

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