Змінити мову на: RU Перейти до новин

12 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

12 липня, 07:25

Ольга Козачок

День апостолів Петра і Павла, День фотографа, День бортпровідника – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 12 липня

12 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 12 липня? День фотографа, День бортпровідника. День Петра і Павла – в православному календарі. Петрів день – у народному календарі. Іменини святкують: Григорій, Іона, Павло, Петро.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 12 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 12 липня.

Яке сьогодні свято

12 липня в православній церкві настає 4-й тиждень після П'ятидесятниці. Святкується день славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Шанується пам'ять святителя Григорія, митрополита Іраклійського, преподобного Паїсія Святогорця. Святкується Касперівська ікона Божої Матері.

Читайте також: День Петра і Павла: головні звичаї в свято

Реклама

У народі 12 липня відзначався Петрів день. Завершувався багатоденний Апостольський піст, влаштовувалися свята, гуляння і ярмарки. Люди спостерігали, як сонце грає фарбами на світанку, а рибалки просили святих апостолів про багатий улов риби.

Прикмети на 12 липня

Читайте також: Свято Петра і Павла-2021: що в жодному разі не можна робити

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 липня

Хто народився 12 липня

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Новини на цю ж тему:

День Петра і Павла: обряди і замовляння на любов, стосунки і бажання День Петра і Павла: головні звичаї в свято Свято Петра і Павла-2021: що в жодному разі не можна робити Свято Петра і Павла: дата, історія і традиції
свята цей день в історії приметы дня

Реклама