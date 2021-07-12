12 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День апостолів Петра і Павла, День фотографа, День бортпровідника – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 12 липня

12 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 12 липня? День фотографа, День бортпровідника. День Петра і Павла – в православному календарі. Петрів день – у народному календарі. Іменини святкують: Григорій, Іона, Павло, Петро.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 12 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 12 липня.

Міжнародний день фотографа – свято було засноване на честь католицької святої Вероніки, яку вважали покровителькою фотографії.

– свято було засноване на честь католицької святої Вероніки, яку вважали покровителькою фотографії. Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації (World Civil Aviation Flight Attendant Day) – всі стюардеси відзначають своє професійне свято.

– всі стюардеси відзначають своє професійне свято. День фіорду в країнах Скандинавії (Fjordens Dag) – свято, яке триває три дні, було придумане 30 років тому, у 1991 році, щоб привернути увагу людей до стану прибережних вод.

– свято, яке триває три дні, було придумане 30 років тому, у 1991 році, щоб привернути увагу людей до стану прибережних вод. День різнокольорових очей (Different Colored Eyes Day) – відзначається на честь людей з гетерохромією, у яких очі мають різний колір райдужної оболонки.

– відзначається на честь людей з гетерохромією, у яких очі мають різний колір райдужної оболонки. День незалежності – святкують Кірібаті, Сан-Томе і Прінсіпі.

Яке сьогодні свято

12 липня в православній церкві настає 4-й тиждень після П'ятидесятниці. Святкується день славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Шанується пам'ять святителя Григорія, митрополита Іраклійського, преподобного Паїсія Святогорця. Святкується Касперівська ікона Божої Матері.

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У народі 12 липня відзначався Петрів день. Завершувався багатоденний Апостольський піст, влаштовувалися свята, гуляння і ярмарки. Люди спостерігали, як сонце грає фарбами на світанку, а рибалки просили святих апостолів про багатий улов риби.

Прикмети на 12 липня

якщо на Петрів день іде дощ – весь сінокіс буде мокрим;

мінлива погода на Петрів день обіцяє родючість;

Петро і Павло годину збавили, дні стають коротшими;

на Петрів день не можна займатися важкою і брудною роботою: шити, прати, прибирати, будувати, копати, а також проявляти негатив по відношенню одне до одного.

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 липня

1917 – під час Першої світової війни вперше задіяна бойова отруйна речовина – газ іприт.

1931 – у Франції відкрито пам'ятник мушкетеру д'Артаньяну.

1962 – у групи Rolling Stones відбувся перший концерт.

Хто народився 12 липня

100 рік до н. е. – Юлій Цезар, давньоримський державний діяч, полководець.

1854 – Джордж Істмен, американський винахідник, засновник компанії "Кодак".

1934 – Ван Кліберн, американський піаніст.

1978 – Мішель Родрігес, американська актриса і продюсер.

1981 – Ольга Горбачова, українська співачка, телеведуча, автор.

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