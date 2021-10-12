12 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

12 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 12 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 12 октября

День кадрового работника – неофициальный праздник 12 октября отмечают кадровики во многих странах.

Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day) – создан по инициативе ВОЗ в 1996 году с целью привлечь внимание людей к проблеме ревматологических заболеваний, а также профилактике, диагностике и реабилитации больных.

Открытие Америки или День Колумба (Columbus Day) – государственный и общенациональный праздник в Америке и других странах, установленный в память высадки в Новом Свете итальянского мореплавателя Христофора Колумба 12 октября 1492 года.

День Испанидад и Праздник святой Девы Пилар – национальный праздник Испании, который проводится в честь Богоматери Пилар и дня рождения сообщества народов испанского языка.

Именинники 12 октября

День ангела сегодня отмечают: Иван и Феофан.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

12 октября в православной церкви чтится память преподобного Кириака, отшельника, мучеников Дады, Гаведдая и Каздои, преподобного Феофана Милостивого.

Народный праздник

В народе 12 октября почитался Феофан Милостивый. В отличие от вчерашнего, этот день считался добрым и милосердным, а еще на Феофана часто наблюдалась оттепель. Сны с этого дня и до самого праздника Покрова были вещими. Охотники в день Феофана ходили на зайца, а за столом рассказывали друг другу байки.

Приметы на 12 октября

на Феофана Милостивого возвращается тепло;

на Феофана утром бывают туманы;

поздние грибы к первому снегу;

много звезд на Феофана – осень будет сухой.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 октября

1492 – Христофор Колумб открыл Америку.

1810 – в Мюнхене состоялся первый Октоберфест.

1931 – была открыта и освящена статуя Спасителя на холме Корковаду в Рио-де-Жанейро.

1971 – премьера рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда" на Бродвее.

2010 – возле города Марганец Днепропетровской области произошло самое крупное ДТП в истории независимой Украины – столкнулись автобус и электровоз.

Кто родился 12 октября

1868 – Август Хорьх, немецкий конструктор, основатель автомобильных компаний Horch и Audi.

1881 – Иван Мясоедов, украинский художник, создатель почтовых марок.

1929 – Ролан Быков, советский актер, режиссер театра и кино, сценарист.

1934 – Юрий Щербак, советский и украинский писатель, ученый-эпидемиолог, политик.

1935 – Лучано Паваротти, итальянский оперный певец тенор.

1973 – Павел Гудимов, украинский музыкант, вокалист и гитарист группы "Гудімов".

1977 – Александр Береш, украинский гимнаст, двукратный призер Олимпийских игр.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.