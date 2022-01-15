15 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

15 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 15 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 15 января

День Википедии – отмечается в честь появления в этот день в 2001 году первой версии всемирно известной свободной энциклопедии.

День шляпы или День головного убора (National hat day) – проводится в честь торговца шляпами Джеймса Хетерингтона, который в 1797 году впервые появился с цилиндром на голове.

Именинники 15 января

День ангела сегодня отмечают: Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр, Ульяна.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

15 января в православной церкви отмечается преставление и второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского чудотворца. Также чтится память святителя Сильвестра, преподобного Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах почивающего, праведной Иулиании Лазаревской, Муромской.

Народный праздник

В народе 15 января отмечался Сильвестров день, а святого Сильвестра почитали как избавителя от болезней. Сам день также называли Куриным праздником, потому что особое внимание уделялось домашней птице. Курятники чистили, окуривали смолой и травами, чтобы защитить кур от болезней. Люди верили, что от сглаза и нечистой силы птиц убережет "куриный бог" – черный камень, в котором просверливалась дырочка, и он подвешивался в курятнике.

Приметы на 15 января

в небе месяц с острыми рогами – к ветреной погоде;

если рога у месяца крутые – будут морозы;

если близко от дома летают сороки – к скорой вьюге;

на Сильвестра ни в коем случае нельзя стричься, иначе выпадут волосы;

в этот день нельзя есть курятину, иначе счастье улетит из дома.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 января

1776 – во Львове вышел первый экземпляр Gazette de Leopol, первого периодического издания на территории Украины.

1992 – Верховная Рада Украины утвердила музыкальную редакцию Государственного гимна Михаила Вербицкого.

2001 – начало работы сайта Википедия.

2006 – на Землю возвратилась капсула аппарата "Стардаст" с образцами космического вещества.

Кто родился 15 января

1622 – Мольер, французский драматург, актер, театральный деятель.

1850 – Софья Ковалевская, русский математик, публицист, писательница.

1853 – Андре Мишлен, французский инженер, соучредитель компании Michelin.

1891 – Осип Мандельштам, русский поэт, прозаик, переводчик.

1902 – Федор Радчук, украинский актер театра и кино.

1923 – Евгений Весник, советский и российский актер театра и кино, режиссер.

1945 – Максим Дунаевский, советский и российский композитор, пианист.

1971 – Реджина Кинг, американская актриса и режиссер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2022 года: благоприятные и опасные дни.