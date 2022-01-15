15 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

15 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 15 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? До того ж, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 15 січня

День Вікіпедії – відзначається на честь появи цього дня у 2001 році першої версії всесвітньо відомої вільної енциклопедії.

День капелюха або День головного убору (National hat day) – проводиться на честь торговця капелюхами Джеймса Хетерінгтона, який у 1797 році вперше з'явився з циліндром на голові.

Іменинники 15 січня

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Кузьма, Марк, Модест, Петро, Серафим, Сергій, Сильвестр, Уляна.

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Яке сьогодні церковне свято

15 січня у православній церкві відзначається преставлення і друге знайдення мощей преподобного Серафима Саровського чудотворця. Також вшановується пам'ять святителя Сильвестра, преподобного Сильвестра Печерського, який у Ближніх печерах спочиває, праведної Юліанії Лазаревської, Муромської.

Народне свято

У народі 15 січня відзначався Сильвестрів день, а святого Сильвестра шанували як рятівника від хвороб. Сам день також називали Курячим святом, бо особлива увага приділялася домашній птиці. Курники чистили, обкурювали смолою і травами, щоб захистити курей від хвороб. Люди вірили, що від пристріту та нечистої сили птахів убереже "курячий бог" – чорний камінь, у якому просвердлювалася дірочка, і він підвішувався в курнику.

Прикмети на 15 січня

у небі місяць із гострими рогами – до вітряної погоди;

якщо роги у місяця круті – будуть морози;

якщо близько від будинку літають сороки – до швидкої завірюхи;

на Сильвестра у жодному разі не можна стригтися, інакше випаде волосся;

цього дня не можна їсти курятину, інакше щастя полетить із дому.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 15 січня

1776 – у Львові вийшов перший екземпляр Gazette de Leopol, першого періодичного видання на території України.

1992 – Верховна Рада України затвердила музичну редакцію Державного гімну Михайла Вербицького.

2001 – початок роботи сайту Вікіпедія.

2006 – на Землю повернулася капсула апарату "Стардаст" зі зразками космічної речовини.

Хто народився 15 січня

1622 – Мольєр, французький драматург, актор, театральний діяч.

1850 – Софія Ковалевська, російський математик, публіцист, письменниця.

1853 – Андре Мішлен, французький інженер, співзасновник компанії Michelin.

1891 – Осип Мандельштам, російський поет, прозаїк, перекладач.

1902 – Федір Радчук, український актор театру та кіно.

1923 – Євген Весник, радянський і російський актор театру та кіно, режисер.

1945 – Максим Дунаєвський, радянський і російський композитор, піаніст.

1971 – Реджіна Кінг, американська акторка та режисер.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.