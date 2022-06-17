17 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

17 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 17 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 17 июня

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat Desertification and Drought) – проводится под эгидой ООН с 1994 года с целью содействия мероприятиям по охране засушливых земель.

Именинники 17 июня

День ангела сегодня отмечают: Александр, Афанасий, Валерий, Елизар, Иван, Кирилл, Леонтий, Мария, Марк, Марфа, Мефодий, Митрофан, Назар, Николай, Петр, Софья.

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Какой сегодня церковный праздник

Святитель Митрофан / Фото: Pinterest

17 июня в православной церкви чтится память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, мученика Конкордия, священномученика Астия, епископа Диррахийского, преподобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского, преподобного Давида Гареджийского.

Народный праздник

В народе 17 июня отмечался Митрофанов день. В этот период крестьяне удобряли землю и просили у неба ниспослать дожди на поле.

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Приметы на 17 июня

северный ветер на Митрофана – будет ненастная погода;

поспела земляника – пора сеять гречиху;

на Митрофана лен начинает расти в полную силу.

Интересные и важные события в Украине и мире 17 июня

1885 – в Нью-Йорк из Франции прибыла статуя Свободы.

1917 – провозглашена автономия Украины на II Всеукраинском военном съезде в Киеве.

1950 – была проведена первая в мире операция по пересадке почки человеку.

Кто родился 17 июня

1882 – Игорь Стравинский, композитор, пианист.

1946 – Бэрри Манилоу, американский музыкант, композитор, певец.

1953 – Иво Бобул, украинский певец.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.