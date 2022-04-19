19 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

19 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 19 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 19 апреля
- День подснежника (The Day of Snowdrop) – нежный весенний праздник, который изначально появился в Англии в 1984 году, а теперь отмечается во многих странах мира и посвящен первым цветам, которые появляются после холодов и символизируют начало весны.
Именинники 19 апреля
День ангела сегодня отмечают: Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Петр, Севастьян, Яков.
Какой сегодня церковный праздник
19 апреля в православной церкви наступает Великий вторник. Чтится память святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского, святителя Мефодия, архиепископа Моравского, преподобной Платониды Сирской, мучеников 120 персидских, мучеников Иеремия и Архилия, иерея.
Народный праздник
В народе 19 апреля почитались Евтихий Тихий и Ерема Пролетный. В этот день крестьяне внимательно следили за погодой, чтобы предсказать будущий урожай хлеба. Также проявляли уважение к яблоне, которая как раз начинала цвести в этот период – красили ствол, подпирали ветки, чтобы они выдержали будущие плоды.
Приметы на 19 апреля
- на Евтихия тихо и безветренно – к хорошему урожаю ранних хлебов;
- Ерема ветром бьет – колос собьет;
- ветреный день – яровые лучше не сеять, потому что семян не соберешь;
- на Евтихия нельзя впадать в грусть.
Интересные и важные события в Украине и мире 19 апреля
- 1783 – Екатерина II издала указ о присоединении к России Крыма и Кубани.
- 1943 – швейцарский химик Альберт Хофман впервые принял ЛСД, поехал домой на велосипеде и ощутил влияние наркотиков, а дата стала называться Днем велосипеда.
- 1971 – состоялся запуск первой советской орбитальной станции "Салют".
Кто родился 19 апреля
- 1834 – Григорий Мясоедов, русский и украинский художник, живописец, передвижник.
- 1850 – Руфин Судковский, украинский живописец-маринист.
- 1900 – Александр Птушко, украинский советский кинорежиссер, основатель объемного мультфильма.
- 1919 – Александр Сегаль, главный балетмейстер Киевского театра оперетты.
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