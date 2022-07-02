2 июля 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

2 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Какой народный и православный праздник у украинцев 2 июля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 2 июля

Международный день спортивной журналистики (World Sports Journalists Day) – проводится по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы, начиная с 1995 года.

– проводится по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы, начиная с 1995 года. Международный день кооперативов (International Day of Cooperatives) – проводится под эгидой ООН в первую субботу июля с 1993 года.

(International Day of Cooperatives) – проводится под эгидой ООН в первую субботу июля с 1993 года. Международный день Днепра – экологический праздник отмечается ежегодно в первую субботу июля, начиная с 2003 года, и посвящен одной из самых спокойных и величавых равнинных рек Европы.

– экологический праздник отмечается ежегодно в первую субботу июля, начиная с 2003 года, и посвящен одной из самых спокойных и величавых равнинных рек Европы. День работника налоговой службы Украины – профессиональный праздник, который отмечается 2 июля.

– профессиональный праздник, который отмечается 2 июля. Всемирный день НЛО или День уфолога (World UFO Day) – отмечают люди, занимающиеся изучением необычных явлений и объектов внеземного происхождения.

– отмечают люди, занимающиеся изучением необычных явлений и объектов внеземного происхождения. Всемирный день собак – неофициальный праздник лучших друзей человека, который отмечается с 2012 года и призван обратить внимание общества на проблемы бездомных животных.

Именинники 2 июля

День ангела сегодня отмечают: Иван, Мария, Фаддей.

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Какой сегодня церковный праздник

Апостол Иуда / Фото: Pinterest

2 июля в православной церкви чтится память апостола Иуды, брата Господня по плоти, мученика Зосимы, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна, отшельника, преподобного Паисия Хиландарского, святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца.

Народный праздник

В народе 2 июля почитался Зосима Пчельник. Люди наблюдали, что в этот день пчелы начинали нести мед в ульи и заливать в соты.

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Приметы на 2 июля

в этот день категорически нельзя беспокоить пчел;

если пчелы слетаются в ульи – к дождю;

а если сидят по стенам – будет жара.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 июля

1853 – начало Крымской войны.

1918 – гетман Павел Скоропадский ввел украинское гражданство.

1924 – образована Международная ассоциация спортивной прессы.

1947 – произошла знаменитая предполагаемая авария НЛО в Розуэлле.

2011 – украинские боксеры братья Кличко стали обладателями всех престижных поясов в супертяжелом весе.

Кто родился 2 июля

1714 – Кристоф Глюк, австрийский композитор.

1877 – Герман Гессе, немецкий писатель.

1904 – Дмитрий Чалый, украинский литературовед.

1922 – Пьер Карден, французский модельер.

1961 – Александр Роднянский, украинский режиссер и продюсер.

1986 – Линдси Лохан, американская актриса, певица, модель.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июль-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.