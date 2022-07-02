2 июля 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

2 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Какой народный и православный праздник у украинцев 2 июля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 2 июля
- Международный день спортивной журналистики (World Sports Journalists Day) – проводится по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы, начиная с 1995 года.
- Международный день кооперативов (International Day of Cooperatives) – проводится под эгидой ООН в первую субботу июля с 1993 года.
- Международный день Днепра – экологический праздник отмечается ежегодно в первую субботу июля, начиная с 2003 года, и посвящен одной из самых спокойных и величавых равнинных рек Европы.
- День работника налоговой службы Украины – профессиональный праздник, который отмечается 2 июля.
- Всемирный день НЛО или День уфолога (World UFO Day) – отмечают люди, занимающиеся изучением необычных явлений и объектов внеземного происхождения.
- Всемирный день собак – неофициальный праздник лучших друзей человека, который отмечается с 2012 года и призван обратить внимание общества на проблемы бездомных животных.
Именинники 2 июля
День ангела сегодня отмечают: Иван, Мария, Фаддей.
Какой сегодня церковный праздник
2 июля в православной церкви чтится память апостола Иуды, брата Господня по плоти, мученика Зосимы, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна, отшельника, преподобного Паисия Хиландарского, святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца.
Народный праздник
В народе 2 июля почитался Зосима Пчельник. Люди наблюдали, что в этот день пчелы начинали нести мед в ульи и заливать в соты.
Приметы на 2 июля
- в этот день категорически нельзя беспокоить пчел;
- если пчелы слетаются в ульи – к дождю;
- а если сидят по стенам – будет жара.
Интересные и важные события в Украине и мире 2 июля
- 1853 – начало Крымской войны.
- 1918 – гетман Павел Скоропадский ввел украинское гражданство.
- 1924 – образована Международная ассоциация спортивной прессы.
- 1947 – произошла знаменитая предполагаемая авария НЛО в Розуэлле.
- 2011 – украинские боксеры братья Кличко стали обладателями всех престижных поясов в супертяжелом весе.
Кто родился 2 июля
- 1714 – Кристоф Глюк, австрийский композитор.
- 1877 – Герман Гессе, немецкий писатель.
- 1904 – Дмитрий Чалый, украинский литературовед.
- 1922 – Пьер Карден, французский модельер.
- 1961 – Александр Роднянский, украинский режиссер и продюсер.
- 1986 – Линдси Лохан, американская актриса, певица, модель.
Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июль-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.