2 липня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

2 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Яке народне і православне свято в українців 2 липня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 2 липня

Міжнародний день спортивної журналістики (World Sports Journalists Day) – проводиться з ініціативи Міжнародної асоціації спортивної преси починаючи з 1995 року.

– проводиться з ініціативи Міжнародної асоціації спортивної преси починаючи з 1995 року. Міжнародний день кооперативів (International Day of Cooperatives) – проводиться під егідою ООН у першу суботу липня з 1993 року.

(International Day of Cooperatives) – проводиться під егідою ООН у першу суботу липня з 1993 року. Міжнародний день Дніпра – екологічне свято відзначається щорічно в першу суботу липня, починаючи з 2003 року, і присвячене одній із найспокійніших і найвеличніших рівнинних річок Європи.

– екологічне свято відзначається щорічно в першу суботу липня, починаючи з 2003 року, і присвячене одній із найспокійніших і найвеличніших рівнинних річок Європи. День працівника податкової служби України – професійне свято, яке відзначається 2 липня.

– професійне свято, яке відзначається 2 липня. Всесвітній день НЛО чи День уфолога (World UFO Day) – відзначають люди, які займаються вивченням незвичайних явищ та об'єктів позаземного походження.

– відзначають люди, які займаються вивченням незвичайних явищ та об'єктів позаземного походження. Всесвітній день собак – неофіційне свято найкращих друзів людини, яке відзначається з 2012 року і покликане звернути увагу суспільства на проблеми безпритульних тварин.

Іменинники 2 липня

День ангела сьогодні відзначають: Іван, Марія, Тадей.

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Яке сьогодні церковне свято

Апостол Юда / Фото: Pinterest

2 липня в православній церкві вшановується пам'ять апостола Юди, брата Господнього за тілом, мученика Зосими, преподобного Паїсія Великого, преподобного Іоанна, пустельника, преподобного Паїсія Хіландарського, святителя Іоанна (Максимовича), архієпископа Шанхайського.

Народне свято

У народі 2 липня вшановувався Зосима Пасічник. Люди спостерігали, що цього дня бджоли починали нести мед у вулики та заливати у стільники.

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Прикмети на 2 липня

у цей день категорично не можна турбувати бджіл;

якщо бджоли злітаються у вулики – до дощу;

а якщо сидять на стінах – буде спека.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 2 липня

1853 – початок Кримської війни.

1918 – гетьман Павло Скоропадський запровадив українське громадянство.

1924 – утворено Міжнародну асоціацію спортивної преси.

1947 – сталася знаменита ймовірна аварія НЛО у Розуеллі.

2011 – українські боксери брати Клички стали володарями всіх престижних поясів у надважкій вазі.

Хто народився 2 липня

1714 – Крістоф Глюк, австрійський композитор.

1877 – Герман Гессе, німецький письменник.

1904 – Дмитро Чалий, український літературознавець.

1922 – П'єр Карден, французький модельєр.

1961 – Олександр Роднянський, український режисер та продюсер.

1986 – Ліндсі Лохан, американська актриса, співачка, модель.

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