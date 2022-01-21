21 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

21 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 21 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 21 января

Международный день объятий (International Hug Day) – не совсем обычный, но очень позитивный праздник был основан в США в 1986 году, но вскоре получил признание во всем мире. Его главная традиция – заключить в дружеские объятия всех знакомых и незнакомых людей.

Именинники 21 января

День ангела сегодня отмечают: Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Доминика, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Юлиан.

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Какой сегодня церковный праздник

21 января в православной церкви чтится память преподобного Георгия Хозевита и священноисповедника Емилиана, преподобной Домники Константинопольской игуменьи, преподобномученика Григория, чудотворца Печерского, преподобного Григория, затворника Печерского, священномученика Исидора пресвитера и с ним 72-х в Юрьеве Лифляндском пострадавших, преподобного Паисия Угличского, игумена, священномученика Картерия, пресвитера Кесарии Капподакийской, мученика Феофила диакона и Елладия.

Народный праздник

В народе 21 января почитался Емелин день, или по-другому – Емельян зимний. После Иванова дня, когда свою несчастливую судьбу оплакивали невесты, которых отдавали замуж против воли, приходила очередь парней заливать алкоголем нежеланную семейную жизнь, если им приходилось играть свадьбу по желанию родителей. Считалось, что тогда у молодоженов все "стерпится – слюбится".

В Емелин день было принято приглашать в гости и угощать куму с кумом. А те, в свою очередь, приносили с собой подарки: мыло и полотенце, которые затем использовали во время купания крестников, чтобы дети росли здоровыми.

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Приметы на 21 января

зима с Емелина дня поворачивала на весну;

много звезд на небе – к скорым морозам;

птицы кричат – к оттепели;

если ветер дует с юга, лето будет грозовым;

ясный день – к засушливому лету.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 января

1919 – Закарпатское народное собрание приняло решение о воссоединении Закарпатья (Западноукраинской Народной Республики, ЗУНР) с Большой Украиной.

1954 – в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус".

1959 – был создан Европейский суд по правам человека.

2001 – Пол Маккартни стал первым музыкантом, чье состояние превысило 1 млрд долларов.

Кто родился 21 января

1855 – Джон Браунинг, американский изобретатель, конструктор огнестрельного оружия.

1903 – Игорь Курчатов, советский физик-ядерщик, создатель атомной бомбы.

1905 – Кристиан Диор, французский кутюрье.

1906 – Игорь Моисеев, советский артист балета, балетмейстер, хореограф.

1924 – Бенни Хилл, британский комедийный актер.

1941 – Пласидо Доминго, испанский оперный певец, дирижер.

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