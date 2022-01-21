День объятий-2022: подборка прикольных тематических картинок и поздравлений

Январь богат радостными и необыкновенными праздниками. Вот и сегодня, 21 января, наступил необычный, но очень приятный и позитивный День объятий. Значит, самым лучшим поздравлением в этот день будут крепкие, пылкие, жаркие, нежные, душевные объятия .
А тем, кто далеко от вас, вы можете отправить чудесные картинки, яркие открытки и поздравления в стихах и прозе с Международным днем объятий .
Международный день объятий: лучшие поздравления в стихах
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Друзья, давайте обниматься!
Дружить полезней, чем ругаться,
Ведь лучше нет, хочу сказать я,
Чем крепкие и теплые объятья.
И в день тяжелый, когда туго,
Вы просто обнимите друга!
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Моим друзьям, любимым самым-самым,
По именам вас всех не перечесть,
Скажу сегодня: "Вас люблю и обнимаю!"
Добавив лишь: "Спасибо, что вы есть!"
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Такое уж объятье приятное занятье –
Оно объединяет энергию людей.
Сегодня, в этот праздник – всемирный День объятий
Становимся друг другу мы ближе и родней!
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Обнимашки пусть согреют,
Отведут от вас беду,
Настроение поднимут,
И подарят теплоту,
Пусть гормон повысят счастья
Вам объятия всегда,
Крепость рук родных, любимых
Не подводит никогда.
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Делитесь друг с другом своей теплотой,
Душевной идиллией и красотой,
Дарите друг другу свое понимание,
Гармонию, нежность, улыбку, внимание!
Не бойтесь обнять просто так, от души,
Ведь ваши объятия так хороши –
В них сила, тепло, вдохновение, свет,
Что сможет всегда уберечь вас от бед!
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В День объятий свою нежность
И заботу прояви,
И того, кто сердцу дорог,
Крепко-крепко обними.
Пусть согреет в мире сером
В миг холодных, дерзких вьюг
Доброе прикосновение
Ласковых, любимых рук.
С Днем объятий: душевные пожелания своими словами в прозе
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Поздравляю с Днем объятий и, конечно же, крепко-крепок обнимаю! Желаю всегда чувствовать себя нужным и любимым человеком, никогда не скрывать своих чувств и эмоций, любить всем сердцем!
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А вы знали, что для хорошего настроения и отменного здоровья нужно обниматься 8 раз в день. Желаю регулярно перевыполнять эту норму, обниматься с родными, близкими по поводу и без, чтобы ощутить тепло, радость и позитив. Итак, начали!
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С днем объятий! Желаю тебе как можно чаще испытывать это чувство, когда родные руки обнимают и крепко прижимают к сердцу. Пусть каждое объятие будет желанным, искренним, горячим, самым любимым и неповторимым!
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