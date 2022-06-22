22 июня 2022: какой сегодня день, что нельзя делать, именины и приметы

22 июня: какой сегодня день / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 22 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 22 июня

День скорби и чествования памяти жертв войны – ежегодно 22 июня проводится в Украине и других странах в день начала немецко-советской войны в 1941 году.

Именинники 22 июня

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа.

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Какой сегодня церковный праздник

Кирилл Александрийский / Фото: Pinterest

22 июня в православной церкви чтится память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии.

Народный праздник

В народе 21 июня чествовался Кириллин день. Считалось, что с этого времени лето окончательно вступало в силу, а чем короче становился день, тем меньше прибывало комаров.

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Приметы на 22 июня

с Кирилла начинается настоящий летний зной;

на Кирилла можно высаживать позднюю рассаду;

если убить комара – то их поубавится.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 июня

1633 – Галилео Галилей отступился от своего учения о гелиоцентрической системе мира, по которому Земля вращается вокруг Солнца.

1915 – город Львов заняли войска Австрии и Германии.

1941 – нацистская Германия в 4 часа утра совершила вторжение на территорию СССР, что стало началом войны.

1986 – аргентинский футболист Диего Марадона забил свои знаменитые голы "рукой бога" и "Гол столетия" в игре со сборной Англии на ЧМ.

Кто родился 22 июня

1757 – Джордж Ванкувер, английский исследователь и мореплаватель.

1856 – Генри Хаггард, английский писатель, автор романа "Копи царя Соломона".

1898 – Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель.

1981 – Сергей Притула, украинский актер и политик.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.