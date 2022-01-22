22 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 января: какой сегодня праздник / Фото: "Сегодня"

Какой народный и православный праздник у украинцев 22 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 22 января

День Соборности – государственный праздник Украины, который был установлен согласно президентскому указу в 1999 году в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

День принятия Четвертого универсала в Украине в 1918 году – согласно документу, Украина провозглашена самостоятельным, ни от кого не зависимым, свободным суверенным государством.

Именинники 22 января

День ангела сегодня отмечают: Антонина, Захар, Павел, Петр, Филипп.

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Какой сегодня церковный праздник

22 января в православной церкви чтится память мученика Полиевкта, пророка Самея, святителя Петра, епископа Севастии Армянской, преподобного Евстратия чудотворца, святителя Филиппа, чудотворца.

Народный праздник

В народе 22 января отмечался Филиппов день. По завершении Святок приходило время хозяйственных хлопот, которые как раз накапливались за праздники. В этот день люди приводили в порядок свои дома и подсобные помещения, затевали уборку и стирку, а еще устраивали банный день.

Приметы на 22 января

ясный и погожий день на Филиппа – будет хороший урожай;

облачное небо указывает на скорое улучшение погоды;

в этот день домашний скот выгоняли во двор на воздух, чтобы убраться в хлеву;

если животные не хотели быть на дворе, а спешили назад в стойло – признак скорых холодов.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 января

1904 – основана Запорожская областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького.

1918 – Украинская Центральная рада IV Универсалом провозгласила независимость Украинской Народной Республики.

1919 – "Акт Злуки" – состоялось провозглашение объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство.

1992 – 22-23 января состоялся I Всемирный конгресс украинцев.

Кто родился 22 января

1788 – лорд Джордж Байрон, английский поэт-романтик.

1933 – Анатолий Мокренко, украинский оперный певец.

1965 – Дайан Лейн, американская актриса кино и телевидения.

1981 – Бен Муди, американский музыкант, гитарист, продюсер.

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