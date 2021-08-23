23 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 августа: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos
Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 23 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
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Какой сегодня праздник, 23 августа
- День Государственного Флага Украины – национальный праздник страны был официально установлен в 2004 году.
- Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition) – проводится под эгидой ЮНЕСКО в память о восстании рабов в 1791 году на острове Санто-Доминго.
- Европейский день памяти жертв, пострадавших от сталинизма и нацизма – проводится в день подписания пакта Молотова-Риббентропа между Германией и СССР в 1939 году.
- День Русалочки празднуется в Дании в честь установления знаменитой скульптуры из сказки Андерсена в порту Копенгагена в 1913 году.
Именинники 23 августа
День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман.
Какой сегодня церковный праздник
23 августа в православной церкви наступает 10-я неделя после Пятидесятницы. Чтится память мучеников архидиакона Лаврентия, Сикста, папы, Феликисима и Агапита, диаконов, Романа, Римских.
Народный праздник
В народе 23 августа чествовался Лаврентьев день или день Заречника, который считался праздником мельников. В это время обращали внимание на движение воды в реках и озерах.
Приметы на 23 августа
- если вода спокойная, погода осенью и зимой будет мягкой;
- сильная жара или проливные дожди – к затяжной осени;
- на Лаврентия спешат на мельницу.
Интересные и важные события в Украине и мире 23 августа
- 1913 – в Копенгагене установлен памятник Русалочке, героине сказки Андерсена.
- 1939 – между Германией и СССР был заключен пакт Молотова-Риббентропа.
- 1942 – в ходе Второй мировой войны началась оборона Сталинграда.
- 1943 – советские войска освободили от нацистов Харьков и одержали победу на Курской дуге.
- 1975 – в Харькове состоялось открытие метрополитена.
- 1998 – установлено звание Герой Украины.
Кто родился 23 августа
- 1867 – Осип Маковей, украинский писатель, поэт, переводчик.
- 1880 – Александр Грин, русский писатель, автор книг "Бегущая по волнам", "Алые паруса".
- 1932 – Давид Черкасский, украинский художник-мультипликатор, режиссер, сценарист.
- 1974 – Сергей Жадан, украинский писатель, поэт, переводчик, общественный деятель.
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