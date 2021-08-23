23 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 августа: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 23 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 23 августа

День Государственного Флага Украины – национальный праздник страны был официально установлен в 2004 году. – национальный праздник страны был официально установлен в 2004 году.

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition) – проводится под эгидой ЮНЕСКО в память о восстании рабов в 1791 году на острове Санто-Доминго.

Европейский день памяти жертв, пострадавших от сталинизма и нацизма – проводится в день подписания пакта Молотова-Риббентропа между Германией и СССР в 1939 году.

День Русалочки празднуется в Дании в честь установления знаменитой скульптуры из сказки Андерсена в порту Копенгагена в 1913 году.

Именинники 23 августа

День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман.

Какой сегодня церковный праздник

23 августа в православной церкви наступает 10-я неделя после Пятидесятницы. Чтится память мучеников архидиакона Лаврентия, Сикста, папы, Феликисима и Агапита, диаконов, Романа, Римских.

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Народный праздник

В народе 23 августа чествовался Лаврентьев день или день Заречника, который считался праздником мельников. В это время обращали внимание на движение воды в реках и озерах.

Приметы на 23 августа

если вода спокойная, погода осенью и зимой будет мягкой;

сильная жара или проливные дожди – к затяжной осени;

на Лаврентия спешат на мельницу.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 августа

1913 – в Копенгагене установлен памятник Русалочке, героине сказки Андерсена.

1939 – между Германией и СССР был заключен пакт Молотова-Риббентропа.

1942 – в ходе Второй мировой войны началась оборона Сталинграда.

1943 – советские войска освободили от нацистов Харьков и одержали победу на Курской дуге.

1975 – в Харькове состоялось открытие метрополитена.

1998 – установлено звание Герой Украины.

Кто родился 23 августа

1867 – Осип Маковей, украинский писатель, поэт, переводчик.

1880 – Александр Грин, русский писатель, автор книг "Бегущая по волнам", "Алые паруса".

1932 – Давид Черкасский, украинский художник-мультипликатор, режиссер, сценарист.

1974 – Сергей Жадан, украинский писатель, поэт, переводчик, общественный деятель.

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